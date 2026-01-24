Politica

Cum îl vede Oana Gheorghiu pe Ilie Bolojan: Să știți că zâmbește. Cu Nicușor Dan am fost în aceeași gașcă

Cum îl vede Oana Gheorghiu pe Ilie Bolojan: Să știți că zâmbește. Cu Nicușor Dan am fost în aceeași gașcă
Din cuprinsul articolului

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că nu susține niciunul dintre liderii politici locali, dar îl respectă pe Ilie Bolojan, subliniind că nemulțumirea cetățenilor se îndreaptă adesea împotriva celui care încearcă să „repereze casa după ce altcineva a lăsat robinetul deschis”.

Vicepremierul Oana Gheorghiu despre Ilie Bolojan

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că nu este „nici bolojenistă și nici nicuşoristă” și că nu crede că astfel de afiliere ar trebui să existe. Ea a precizat că îl cunoaște pe Nicușor Dan din tinerețe, fiind parte din aceeași gașcă de tineri.

”Nu sunt nici bolojenistă şi nici nicuşoristă şi nu cred că există aşa ceva sau nu ar trebui să fie. Am mai spus - pe Nicuşor Dan îl cunosc din tinereţe, am fost în aceeaşi gaşcă de oameni tineri”, a afirmat Oana Gheorghiu, la Digi 24.

Despre premierul Ilie Bolojan, Gheorghiu a spus că îl respectă pentru că face curățenie după alții și suportă critici, iar măsurile luate erau necesare pentru a evita o criză mai mare, arătând empatie față de dificultățile oamenilor în această perioadă.

Gheorghiu: Nemulțumirea oamenilor se îndreaptă spre cel care încearcă să repare

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că oamenii sunt supărați pe premierul Ilie Bolojan, dar ar trebui să înțeleagă că acesta doar repară lucrurile.

Ea a explicat că Bolojan face curățenie după ce alții au lăsat probleme nerezolvate și a subliniat că societatea trebuie să învețe să prevină astfel de situații, pentru ca „nimeni niciodată să nu mai lase robinetul deschis”.

Oana Gheorghiu despre fizionomia lui Ilie Bolojan

Intrebată dacă premierul Ilie Bolojan pare încruntat la Guvern, vicepremierul Oana Gheorghiu a spus că nu-l percepe astfel și că această impresie ține doar de fizionomia sa.

”Nu cred că e încruntat, eu nu-l percep ca încruntat, cred că aşa este fizionomia dumnealui. Să ştiţi că domnul Boloşan şi glumeşte şi zâmbeşte”, a declarat vicepremierul.

 

