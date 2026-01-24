Ilie Bolojan: Unirea de la 24 ianuarie 1859 a deschis drumul României moderne

Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, că Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, a reprezentat un moment definitoriu pentru construcţia României moderne, amintind cu recunoştinţă de liderii care au avut viziunea şi curajul de a face acest pas.

Bolojan a participat sâmbătă la ceremonia militară şi religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, desfăşurată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pe Aleea Dealul Patriarhiei, însă nu s-a prins în horă, iar mesajul l-a transmis pe Facebook.

„Astăzi marcăm Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Ne exprimăm recunoştinţa faţă de cei care au avut viziunea şi curajul de a face acest pas. Unirea Principatelor Române a fost posibilă prin decizii asumate de lideri care au acţionat responsabil şi cu gândul la viitor. Ea a fost pregătită de o generaţie de intelectuali formaţi în marile universităţi ale Europei, conectaţi la ideile liberalismului, ale statului de drept şi ale modernizării instituţionale. Întorşi acasă, au înţeles că progresul nu se construieşte prin improvizaţie, ci prin legi clare şi instituţii funcţionale”, a mai transmis premierul de Ziua Unirii Principatelor Române. .

Potrivit premierului, domnia lui Alexandru Ioan Cuza a marcat începutul construirii statului român modern: „Într-un interval scurt, au fost puse bazele administraţiei publice, ale sistemului de educaţie, ale justiţiei moderne şi ale unui stat fiscal unitar.

Reformele au fost ambiţioase şi au urmărit crearea unui stat funcţional. Privind către anul 1859, înţelegem că reformele sunt necesare şi că ele trebuie susţinute de responsabilitate, transparenţă şi respect pentru reguli. Aceasta este şi responsabilitatea noastră astăzi. România are nevoie de un stat care funcţionează, îşi respectă cetăţenii şi foloseşte responsabil resursele disponibile, bazat pe instituţii credibile şi eficiente”.

