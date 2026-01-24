24 ianuarie 1990. FSN anunță că va participa la alegeri, în urma "apelurilor maselor populare". Declarațiile profetice ale lui Coposu și Câmpeanu

Data de 24 ianuarie 1990 trebuia să fie prima aniversare a Unirii Principatelor după epoca Nicolae Ceaușescu. Numai că va rămâne ca un punct de cotitură fundamental în istoria recentă a României, marcând momentul în care structura provizorie de putere, Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN), a ales să părăsească rolul de organism de conducere interimar pentru a deveni un actor politic activ.

Într-o ședință tensionată, s-a hotărât cu o majoritate covârșitoare ca Frontul să participe la primele alegeri libere din perioada postdecembristă în calitate de entitate politică de sine stătătoare. Acum vedem cu totul altfel relatarea pro-Iliescu din data de 21 ianuarie 1990 a lui Ion Caramitru. Trebuia contracarată ideea că Ion Iliescu a spus că FSN nu va candida...

Această decizie a fost adoptată cu doar opt voturi împotrivă și două abțineri, consolidând astfel poziția grupului condus de Ion Iliescu și schimbând iremediabil cursul democrației românești proaspăt cucerite. Pentru opinia publică de atunci, vestea a venit ca un răspuns oficial la o întrebare care plana de săptămâni întregi asupra legitimității și intențiilor reale ale Frontului în raport cu pluralismul politic.

Argumentația adusă în sprijinul acestei decizii a fost una alambicată, după tipicul propagandei comuniste, bazată în mare parte pe ideea unei „cereri populare” venite din inima industriei românești.

Președintele Consiliului, Ion Iliescu, alături de numeroși alți susținători din CFSN, a invocat numeroasele apeluri sosite de la mari colective de muncitori din unități economice strategice. Au fost menționate uzinele Republica, I.M.G.B., Danubiana și 23 August din București, piloni ai economiei socialiste de atunci. Acestora li s-au adăugat reprezentanții minerilor din Maramureș și din Valea Jiului, precum și diverse organizații de tineret și sindicate, creând imaginea unui sprijin masiv din partea „oamenilor muncii”.

Această strategie de legitimare prin vocea masei proletare a devenit un element central al discursului politic al Frontului, sugerând că participarea la scrutin nu era o simplă dorință de putere a liderilor, ci o obligație morală față de clasele sociale care au susținut schimbarea de regim.

Un alt pilon central al discursului de la 24 ianuarie a fost legat de legitimitatea revoluționară intrinsecă a noii structuri. S-a susținut cu tărie că Frontul Salvării Naționale nu a fost un produs al unor negocieri politice clasice sau al unui vid legislativ, ci o emanație directă a Revoluției din decembrie 1989.

Din această perspectivă, platforma-program a FSN nu era privită ca un plan de administrare pe termen scurt, limitat la cele trei luni de tranziție inițiale, ci ca o viziune de perspectivă pentru reînnoirea societății românești pe plan politic, social și economic. Liderii de atunci au privit chiar către experiențele altor țări socialiste care treceau prin transformări similare, folosind aceste exemple internaționale ca argumente suplimentare pentru necesitatea ca FSN să se transforme dintr-un consiliu provizoriu într-o organizație capabilă să concureze în alegeri.

Dincolo de dimensiunea ideologică, ședința a adus și modificări tehnice esențiale pentru calendarul electoral al anului 1990. Având în vedere timpul scurt rămas pentru organizare și discuțiile purtate cu partidele politice nou înființate sau reintrate în legalitate, Biroul Executiv al Frontului a propus mutarea datei alegerilor de la sfârșitul lunii aprilie la 20 mai 1990.

Această propunere a fost adoptată cu aproape unanimitate, fixând astfel data celebrei „Duminici a Orbului”. Această amânare a părut că oferă tuturor actorilor politici un spațiu de manevră suplimentar pentru campanie, dar a fost în realitate o metodă prin care FSN și-a consolidat structurile teritoriale și influența asupra mass-mediei de stat înainte de scrutinul decisiv.

Un aspect crucial discutat în cadrul acelei ședințe istorice a fost reglementarea finanțării campaniilor electorale și a partidelor. S-a decis că guvernul trebuie să pregătească un proiect de decret-lege prin care statul să acorde subvenții financiare tuturor formațiunilor politice, asigurând astfel o bază minimă de funcționare.

În același timp, s-a introdus o interdicție drastică: primirea oricăror ajutoare financiare sau subvenții din străinătate în scopuri electorale. Această măsură a stârnit controverse majore, fiind văzută ca un atac direct la adresa partidelor istorice, precum PNȚCD sau PNL, ai căror lideri reveniți din exil sperau să beneficieze de sprijinul diasporei și al democrațiilor occidentale pentru a echilibra balanța puterii față de FSN, care controla deja logistica statului.

În final, pentru a contracara acuzațiile de autoritarism și pentru a îmbunătăți imaginea internațională a României, grav afectată de deceniile de dictatură, Consiliul FSN și-a manifestat disponibilitatea de a accepta observatori internaționali, inclusiv din partea O.N.U.

Anunțul Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN) din 24 ianuarie 1990, prin care se oficializa participarea acestuia la alegerile viitoare, a declanșat o undă de șoc în rândul partidelor istorice, reînființate imediat după Revoluție.

Pentru lideri precum Corneliu Coposu și Radu Câmpeanu, această decizie nu a fost doar o manevră politică, ci o trădare directă a promisiunilor făcute în zilele fierbinți ale lui decembrie 1989.

Liderul PNȚCD, Corneliu Coposu, a fost cel mai tranșant, calificând hotărârea drept o „confiscare a Revoluției”.

Din perspectiva sa, Frontul își încălca statutul de organism provizoriu de administrare a statului, transformându-se peste noapte într-un partid-stat care deținea deja toate pârghiile puterii: televiziunea, administrația locală, fondurile publice și controlul asupra forțelor de ordine.

Radu Câmpeanu, președintele Partidului Național Liberal, a privit decizia FSN ca pe un obstacol major în calea unui pluralism real. Câmpeanu a subliniat în numeroase rânduri inechitatea flagrantă a competiției electorale care se prefigura.

În timp ce partidele istorice abia își recuperau sediile naționalizate și încercau să își organizeze filialele în teritoriu fără resurse minime, Frontul beneficia de structura gata formată a fostului Partid Comunist și a asociațiilor de masă.

Pentru Câmpeanu, participarea FSN la alegeri anula rolul de arbitru neutru pe care Ion Iliescu și-l asumase inițial, transformând scrutinul din 20 mai 1990 într-o cursă în care organizatorul era și principalul concurent, beneficiind de un start lansat pe care restul actorilor politici nu îl puteau recupera în doar câteva luni.

Reacția celor doi mari lideri politici s-a concentrat rapid pe ideea că democrația românească era în pericol de a fi înlocuită cu un „neocomunism” cu față umană. Corneliu Coposu a atras atenția asupra faptului că invocarea „voinței maselor de muncitori” de la marile uzine bucureștene, precum IMGB sau 23 August, era o tehnică de manipulare specifică vechiului regim.

El vedea în aceste adunări ad-hoc o formă de presiune asupra partidelor de opoziție, menită să le intimideze și să le prezinte publicului drept forțe „vândute străinătății” sau „reacționare”. Această retorică a divizării sociale, orchestrată din interiorul CFSN, a fost principalul motiv pentru care Coposu a refuzat să accepte legitimitatea deciziei din 24 ianuarie, considerând că poporul este din nou indus în eroare de o elită nomenclaturistă deghizată în salvatori.

Interdicția primirii de ajutoare din străinătate, decisă în aceeași ședință a Consiliului, a fost percepută de Radu Câmpeanu ca un atac direct și personalizat împotriva partidelor istorice. Știind că liderii opoziției se bazau pe experiența și sprijinul financiar al diasporei românești și al fundațiilor democratice occidentale, FSN a tăiat această linie de supraviețuire sub pretextul protejării suveranității naționale. Câmpeanu a argumentat că această măsură era profund nedemocratică, deoarece punea opoziția într-o stare de asfixiere financiară, în timp ce Frontul gestiona fără control întregul buget al statului. Această asimetrie de resurse a fost denunțată la nivel internațional, însă ecoul său în interiorul țării a fost estompat de controlul strict pe care FSN îl exercita asupra singurului canal de televiziune existent.

Astăzi, privind înapoi la 36 de ani distanță, avertismentele lansate de Radu Câmpeanu și Corneliu Coposu în ianuarie 1990 par profetice.

Ei au înțeles că un proces electoral în care arbitrul este și jucător va distorsiona pe termen lung percepția cetățenilor despre democrație.

Deși au acceptat în cele din urmă să participe la alegerile din 20 mai, în condiții de o ostilitate extremă, efortul lor a fost unul de sacrificiu, menit să mențină vie ideea de opoziție într-o perioadă în care hegemonia Frontului părea absolută.