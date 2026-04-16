Șefa CCR a clarificat decizia legată de alegerile prezidențiale anulate

Președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, a explicat decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, dar și modul de funcționare al instituției în contexte dificile.

Oficialul CCR a declarat că hotărârea nu a fost una simplă, ci rezultatul unor analize complexe asupra respectării Constituției și a regulilor electorale, insistând că „n-a fost o decizie uşoară”, dar a fost „o decizie asumată, o decizie calmă”.

În ceea ce privește motivele anulării scrutinului, Simina Tănăsescu a precizat că acestea au vizat trei direcții majore: încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, afectarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea gravă a regulilor privind finanțarea campaniei electorale.

Ea a explicat că aceste elemente au fost considerate incompatibile cu standardele constituționale și au intrat direct în sfera de competență a Curții Constituționale.

Potrivit acesteia, „sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituţiei”, iar hotărârea CCR a fost supusă mai multor verificări și analize juridice externe. Simina Tănăsescu a amintit că decizia a fost evaluată inclusiv din perspectiva Comisiei de la Veneția și a Comisiei Europene, ceea ce ar fi consolidat fundamentarea juridică a soluției adoptate.

Un rol important în evaluarea situației l-au avut și informațiile apărute ulterior, odată cu desecretizarea unor documente oficiale. Președinta CCR a explicat că anumite date privind campania electorală și modul de finanțare nu au fost disponibile inițial și au necesitat timp de analiză.

În opinia sa, unele aspecte țin de alte instituții ale statului, care gestionează campania electorală și comunicarea politică, însă impactul asupra drepturilor fundamentale a impus intervenția Curții.

Ea a declarat la TVR Info că analiza a fost una dificilă și din cauza momentului în care au apărut informațiile relevante. „Împreună cu o ţară întreagă şi noi am luat la cunoştinţă de documente desecretizate şi am avut nevoie de un timp de procesare a informaţiilor”, a explicat aceasta, arătând că procesul decizional a presupus o evaluare atentă a fiecărui element.

Unul dintre aspectele considerate problematice a fost apariția unor situații în care, în campania electorală, s-a observat „un salt spectaculos de popularitate cu cheltuieli absolut inexistente sau cel puțin declarate ca fiind zero”. Acest tip de discrepanță a ridicat întrebări privind corectitudinea procesului electoral și a fost analizat din perspectivă constituțională.

Într-o analiză mai largă asupra democrației, Simina Tănăsescu a atras atenția că vulnerabilitățile sistemelor democratice actuale nu provin doar din factori externi, ci mai ales din interiorul mecanismelor politice și instituționale. Ea a afirmat că democrațiile sunt, prin natură, fragile, iar această fragilitate este accentuată de transformările sociale și tehnologice rapide.

Președinta CCR a explicat că una dintre marile provocări ale prezentului este adaptarea instituțiilor democratice la noile forme de comunicare și influență publică, inclusiv rețelele sociale și inteligența artificială. În opinia sa, aceste schimbări modifică profund modul în care cetățenii interacționează cu politica și influențează procesele electorale.

În același timp, ea a arătat că în ultimii ani a existat o tendință de apropiere a deciziei politice de cetățean, materializată în unele state prin extinderea referendumurilor și a participării directe. Totuși, această evoluție a fost însoțită de creșterea curentelor populiste, ceea ce poate genera tensiuni suplimentare în arhitectura democratică.

Pentru a ilustra aceste evoluții, a fost evocată și experiența Islandei, unde, în contextul unei crize economice majore, cetățenii au încercat să se implice direct în redactarea unei noi Constituții, ocolind instituțiile tradiționale. Simina Tănăsescu a sugerat că astfel de exemple arată complexitatea raportului dintre participarea directă și stabilitatea instituțională.

„Cele două fenomene, puse în balanță, pot conduce la o dificultate reală pentru democrații”, a explicat aceasta, adăugând că România nu este o excepție de la aceste tendințe globale.

Într-o altă intervenție, președinta CCR a respins ideea existenței unor fracturi interne în cadrul Curții Constituționale, în contextul controverselor apărute în spațiul public, inclusiv în legătură cu deliberările privind pensiile magistraților. Ea a susținut că discuțiile intense dintre judecători sunt normale și fac parte din funcționarea unei instanțe constituționale.

„Dezbaterea a fost vie, autentică, fără idei preconcepute”, a afirmat Simina Tănăsescu, precizând că divergențele de opinie sunt firești și chiar necesare într-un proces decizional juridic.

Referindu-se la episodul în care patru judecători au părăsit sala de deliberare, aceasta a recunoscut că momentul a fost unul neobișnuit, dar a subliniat că nu a afectat funcționarea instituției. Decizia finală a fost adoptată, publicată în Monitorul Oficial și a produs efecte juridice, fără blocaje procedurale.

Ea a explicat că, în cadrul Curții, argumentele juridice pot conduce la schimbarea pozițiilor inițiale, iar opiniile separate sunt o parte normală a activității instituției. În acest context, a precizat că nu a existat o ruptură reală între judecători, ci doar un proces firesc de dezbatere și confruntare a argumentelor.

„Acesta este mecanismul normal al unei curți constituționale: argumente, contraargumente și, în final, o soluție”, a concluzionat Simina Tănăsescu, subliniind că activitatea CCR se bazează pe deliberare, nu pe consens automat.