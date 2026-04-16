Șefa CCR respinge ideea de modificare a Constituției. Ce ar schimba, totuși

Președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, a declarat într-o intervenție televizată că, în acest moment, nu consideră oportună o revizuire a Constituției, deși admite că Legea fundamentală nu este lipsită de imperfecțiuni și ar putea fi, teoretic, îmbunătățită.

Ea a declarat că rolul Curții Constituționale este acela de a apăra textul constituțional în forma sa actuală, fără a avansa discuții despre rescrierea acestuia. În acest context, a afirmat că „ca instituție care nu face altceva decât să păzească în permanență Constituția, n-aș avansa cu gândirea până acolo”.

Șefa CCR a explicat că, în practică, actuala Constituție a demonstrat stabilitate în timp, în ciuda numeroaselor dezbateri publice și a tentativelor de modificare apărute de-a lungul anilor. În opinia sa, sistemul constituțional românesc a funcționat suficient de bine pentru a-și îndeplini rolul de cadru fundamental al democrației.

Simina Tănăsescu a atras atenția că, de multe ori, propunerile de modificare vizează tocmai acele prevederi care funcționează ca mecanisme de protecție ale echilibrului democratic. Ea a explicat că aceste norme sunt cele care limitează puterea politică și impun respectarea unor reguli clare, iar modificarea lor ar putea duce la slăbirea garanțiilor democratice.

Într-o altă intervenție, președinta CCR a fost întrebată ce schimbare punctuală ar face dacă ar putea interveni imediat asupra cadrului legislativ care reglementează activitatea Curții. Ea a precizat că nu ar modifica Constituția, ci legea de organizare a instituției.

Concret, Simina Tănăsescu a afirmat că ar modifica un singur termen din legea Curții Constituționale, mai exact din articolul 29, unde ar înlocui cuvântul „citare” cu „înștiințare”.

Ea a explicat că activitatea Curții este foarte încărcată, cu aproximativ 16.000 de dosare aflate pe rol, iar o mare parte dintre acestea sunt repetitive, ceea ce generează un volum administrativ semnificativ.

Potrivit acesteia, procedura actuală de citare implică un flux birocratic complex, care include transmiterea documentelor, confirmări de primire și organizarea ședințelor publice, consumând timp și resurse importante. Aceste proceduri, a arătat ea, reduc eficiența în soluționarea cauzelor mai complexe.

În acest context, președinta CCR a spus că o simplificare a procedurilor ar ajuta la eficientizarea activității instituției. „Dacă aș putea înlocui cuvântul citare cu înștiințare, aș fi foarte fericită”, a concluzionat aceasta, evidențiind nevoia de reducere a încărcării administrative în activitatea Curții.