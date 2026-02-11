Zegrean: Experiența Poloniei și Ungariei arată că decizia CCR asupra pensiilor magistraților poate fi întârziată doi ani

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a transmis, marți, că legea privind pensiile magistraţilor este susceptibilă a încălca dreptul Uniunii Europene, întrucât nu ar respecta principiile proporţionalităţii, egalităţii, securităţii juridice şi protecţiei încrederii legitime.

Documentul, care este în analiza Curţii Constituţionale, ar duce la un tratament discriminatoriu al magistraţilor în raport cu alte categorii sociale şi poate reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor. În aceste condiţii se cere sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Reamintim că CCR a amânat pentru a cincea oară deliberările pe pensiile magistraților, stabilind un nou termen pentru 18 februarie. CCR a motivat decizia amânării prin cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în data de 10 februarie 2026.

Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a declarat că CCR trebuie să decidă dacă dă curs solicitării ÎCCJ, iar în acest caz o soluție de la CJUE ar urma să vină într-un termen de aproximativ doi ani.

„Dacă ne aduce în fața unei noi amânări, va dura cam doi ani amânarea. Dacă se acceptă cererea de sesizare CJUE trebuie să trimită dosarul acolo și dosarul lor de la București se suspendă până vine răspunsul de la CJUE. Practic, o astfel de cerere durează cam doi ani de zile. Fiind vorba de judecători și o situație în interes național, s-ar putea să dea prioritate acolo”, a explicat Zegrean.

Acesta a mai spus că, în ultimii ani, situații similare au fost în Ungaria și Polonia, când factorul politic a încercat micșorarea vârstei de pensionare a judecătorilor constituționali, cu scopul de a-i schimba din funcție. „Au făcut plângere la CJUE și au câștigat. În Polonia a fost cam aceeași poveste. Vă amintiți când cu 2-3 ani în urmă au fost judecătorii în grevă și populația de partea lor. Și acolo voiau să îi scoată mai repede pe judecători la pensie. Și acolo au făcut la CJUE și au câștigat. De aceea au făcut la CJUE. Și răspunsul CJUE a fost simplu: Acești oameni și-au făcut o proiecție financiară că vor lucra până la 70 de ani, nu poți să îi dai afară mai repede”, a adăugat Zegrean.

Fostul președinte CCR a mai spus că judecătorii constituționali pot respinge cererea de sesizare a CJUE, „dacă o găsește neîntemeiată”. „CCR s-a adresat CJUE o singură dată până acum. În Europa, multe instanțe și judecători se adresează acestei curți, pentru că avem această posibilitate să cerem CJUE să se pronunțe dacă un text dintr-o lege e în conformitate cu legislația europeană”, a mai precizat Augustin Zegrean.