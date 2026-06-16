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Povestea Cabanei Podragu, între tăcerea iernii și pașii verii. Deasupra norilor, muntele își primește din nou oaspeții

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Povestea Cabanei Podragu, între tăcerea iernii și pașii verii. Deasupra norilor, muntele își primește din nou oaspețiiPodragu. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Unul dintre cele mai cunoscute locuri în care poposesc iubitorii de drumeții din Munții Făgăraș și-a redeschis porțile pentru turiști. Administratorii Cabanei Podragu au anunțat reluarea activității după încheierea perioadei de iarnă, când accesul și funcționarea sunt limitate din cauza condițiilor meteorologice dificile din zona alpină.

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Situată pe Valea Podragului, la o altitudine de 2.136 de metri, cabana reprezintă un punct important de popas pentru cei care parcurg traseele din masivul Făgăraș.

Unitatea dispune de 60 de locuri de cazare, distribuite în cinci camere, precum și de două grupuri sanitare comune.

Muntii Fagaras

Muntii Fagaras. Sursa foto: Facebook

Ce trebuie să știe turiștii care vor să se cazeze în acest loc

Potrivit regulamentului de funcționare, locurile sunt ocupate în ordinea sosirii, fără posibilitatea rezervării unui pat sau a unei camere anume.

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Cabana a fost închisă în octombrie 2025, odată cu apropierea sezonului rece, când condițiile meteo din Munții Făgăraș devin adesea dificile pentru turiști.

Cabana Podragu ascunde o poveste de peste 140 de ani

Locul are o istorie îndelungată, care începe în anul 1885. Atunci, membrii Societății Carpatine Transilvănene din Sibiu au construit în zonă un mic adăpost din piatră destinat drumeților care traversau creasta Făgărașilor.

După ce a fost construită între 1948 și 1949 pentru angajații Băncii Naționale a României, cabana a intrat treptat în circuitul turistic, devenind un punct de referință pentru cei care explorează Munții Făgăraș.

Turiștii care se aventurează pe traseele montane sunt îndemnați de salvamontiști să își planifice cu atenție drumețiile, să se informeze în prealabil asupra condițiilor meteorologice și a stării traseelor și să fie echipați corespunzător pentru altitudinea și dificultatea zonei.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să fie atenți pe trasee și să evite apropierea de animalele sălbatice, după ce în ultimele luni au fost semnalate tot mai multe incidente și atacuri de urs în zonele montane.

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