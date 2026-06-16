Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat marți seară că este pregătit să poarte discuții cu toate formațiunile parlamentare pentru a obține sprijinul necesar învestirii noului Guvern.

Acesta a afirmat că nu are „niciun fel de rezervă” în a sta de vorbă cu reprezentanții oricărui partid și a precizat că își dorește susținerea tuturor parlamentarilor care consideră că România are nevoie de stabilitate politică.

„Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism”, a declarat Adrian Veștea.

Premierul desemnat a reiterat, de asemenea, că nu intenționează să își depună mandatul și că va continua demersurile pentru formarea Executivului.

Declarațiile lui Adrian Veștea au fost respinse de Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, care a exclus posibilitatea ca parlamentarii formațiunii să susțină viitorul Cabinet.

„Parlamentarii noștri vor sta în bancă și vor striga «Prezent, nu votez!»”, a declarat Peiu.

Întrebat dacă există vreun scenariu în care AUR ar putea vota Guvernul Veștea, liderul formațiunii a răspuns: „Nu în viața asta!”

Petrișor Peiu a explicat că opoziția față de Guvernul Veștea are la bază atât modul în care a fost făcută desemnarea premierului, cât și programul pe care acesta intenționează să îl promoveze.

„Nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Domnul Veștea a anunțat că va prelua integral programul guvernului Bolojan. Noi am votat o moțiune de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan tocmai pentru că nu eram de acord cu acel program”, a declarat Peiu.

Acesta a adăugat că ar fi lipsit de logică ca AUR să susțină acum un Executiv care promovează aceleași măsuri pe care partidul le-a contestat anterior.

Liderul Consiliului Național AUR a respins și ideea că parlamentarii formațiunii ar putea vota diferit de poziția oficială a partidului.

„Oamenii care sunt în grupurile noastre parlamentare au decis cu toții că vor sta în bancă și vor striga «Prezent, nu votez!» atunci când le va fi strigat numele”, a declarat Petrișor Peiu.

Acesta a susținut că nu există posibilitatea ca parlamentari AUR să voteze pentru învestirea Guvernului propus de Adrian Veștea. „Nu există varianta în care un parlamentar AUR va vota un guvern impus de Nicușor Dan”, a afirmat liderul AUR.

În declarațiile făcute marți seară, Adrian Veștea a insistat asupra ideii că, în actualul context politic, dialogul trebuie purtat cu toate partidele reprezentate în Parlament.

Premierul desemnat a afirmat că România traversează o perioadă dificilă și că prioritatea este formarea unei majorități care să permită învestirea rapidă a unui nou Executiv.