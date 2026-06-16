Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat marți seară, după discuția avută la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că este dispus să poarte negocieri cu toate partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar învestirii Guvernului.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care PNL i-a solicitat să își depună mandatul de premier desemnat, iar șeful statului l-a convocat la Cotroceni pentru discuții.

Întrebat ce a discutat cu președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea a afirmat că prioritatea este formarea unei majorități parlamentare care să permită învestirea Executivului.

„Eu nu cunosc zona parlamentară și nu am avut ocazia să discut cu reprezentanți ai altor partide, dar am deschidere față de toate partidele parlamentare, pentru că România este într-o perioadă de criză”, a declarat premierul desemnat.

El a adăugat că actualul context impune responsabilitate din partea clasei politice.

„Trebuie să privim cu responsabilitate și să le dăm românilor un Guvern”, a spus Veștea.

Adrian Veștea a precizat că nu exclude dialogul cu niciun partid reprezentat în Parlament și că obiectivul său este obținerea unei majorități pentru susținerea Cabinetului.

„Nu am rezerve de a sta de vorbă cu absolut oricine, indiferent de orientarea politică. Avem un număr foarte mare de colegi parlamentari din PNL care ieri nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea instabilitate. Înțeleg că sunt și parlamentari USR care vor participa la acest vot”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a menționat că nu ar avea obiecții nici în cazul în care parlamentari din AUR ar vota pentru învestirea Guvernului.

„Nu mă deranjează nici dacă sunt parlamentari AUR care votează Guvernul. Repet: România are nevoie de o echipă care să servească statului român”, a declarat Adrian Veștea.

Adrian Veștea a fost convocat marți la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, după ce conducerea Partidul Național Liberal i-a cerut să renunțe la mandatul de premier desemnat.

În aceeași zi, șeful statului a avut o discuție și cu Sorin Grindeanu, în contextul negocierilor politice privind formarea viitorului Guvern.