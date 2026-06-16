Guvernul propus de Adrian Veștea are șanse reduse să obțină votul în Parlament, potrivit fostului președinte Traian Băsescu. Acesta a afirmat că și-a exprimat rezervele încă din momentul în care a aflat despre desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

În analiza sa, semnalele transmise de principalele partide parlamentare nu arată că Executivul ar avea voturile necesare pentru acest pas.

„În mod normal, nu are cum să treacă. Eu, de la desemnare, când am aflat despre nominalizarea domnului Veștea, am spus că nu va trece. Și acum sunt convins că nu are cum să treacă. Sigur, comportamentul meu este de om normal care ia în considerare declarațiile liderilor partidelor parlamentare”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a mai spus însă că situația s-ar putea schimba în cazul în care Executivul ar beneficia de sprijin din partea unor formațiuni care nu au fost implicate în negocierile politice purtate până în prezent.

„Altfel ar putea să treacă, pur și simplu, cu partide excluse, să zicem, din combinații cum ar fi partidele extremiste”, a spus Băsescu.

În analiza sa, Traian Băsescu a arătat că un eventual eșec al Cabinetului Veștea în Parlament l-ar obliga pe președintele Nicușor Dan să identifice o nouă soluție pentru funcția de prim-ministru.

„Părerea mea este că nu are cum să treacă acest guvern și Nicușor Dan va trebui să facă o a treia nominalizare. Problema este, și aici e foarte important, dacă domnul Veștea va abandona mandatul înainte de a se duce în Parlament sau dacă va merge să ia un vot în Parlament și să nu treacă”, a explicat Băsescu.

Fostul președinte a atras atenția și asupra implicațiilor constituționale pe care le-ar putea avea respingerea Guvernului în Legislativ. Potrivit acestuia, un vot negativ ar putea reprezenta un pas important către declanșarea procedurii care poate conduce la organizarea alegerilor anticipate.

„Atunci diferența este uriașă. Atunci se declanșează practic și procedura de intrare în condițiile de alegere anticipate. Pentru că ar mai trebui o singură nominalizare care să cadă în Parlament”, a conchis Băsescu.