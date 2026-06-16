Politica

Adrian Veștea merge marți la Cotroceni, pentru o întâlnire cu Nicușor Dan

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Adrian Veștea merge marți la Cotroceni, pentru o întâlnire cu Nicușor DanEugen Tomac, Nicușor Dan și Adrian Veștea . Sursă foto: Presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Adrian Veștea va merge, marți, la Palatul Cotroceni, pentru o discuție cu președintele Nicușor Dan, potrivit unor surse politice.

Posibilă întâlnire Adrian Veștea - Nicușor Dan

Întâlnirea dintre președintele României și premierul desemnat are loc după ce UDMR a decis să nu intre într-o eventuală echipă guvernamentală condusă de Adrian Veștea și să recomande parlamentarilor lor să voteze împotriva învestirii acestui cabinet.

Csoma Botond a declarat că nu există nicio previziune de stabilitate și că noul cabinet ar putea să fie susținut de parlamentari din partide precum AUR, SOS România sau POT, cu care UDMR nu colaborează.

Veștea a refuzat ultimatumul dat de PNL

De asemenea, vizita premierului desemnat la Cotroceni vine în contextul în care PNL, partidul al cărui prim-vicepreședinte este, a declarat că nu îl susține în încercarea de a ajunge la Palatul Victoria.

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Mai mult, Partidul Național Liberal i-a cerut lui Adrian Veștea să-și depună mandatul de premier desemnat până astăzi la ora 10:00, lucru pe care prim-vicepreședintele PNL a refuzat să-l facă.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre.

Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”, a scris premierul desemnat.

Premierul desemnat s-a întâlnit cu grupurile mici din Parlament

Veștea a avut marți mai multe întâlniri cu grupurile parlamentare mai mici, precum „Uniți pentru România” din Camera Deputaților, din care face parte și fostul premier și președinte al PSD Victor Ponta, precum și cu grupul „PACE - Întâi România” din Senat. Niciunul dintre cele două grupuri nu au dat un răspuns clar cu privire la o eventuală susținere în Parlament a unui nou cabinet format de Adrian Veștea.

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