„Nu știu să vă spun cine pe cine a însoțit”, a declarat Răzvan Chiriță întrebat despre prezența fostului vicepremier PSD Marian Neacșu la discuții.

„Nu am discutat nimic de viitoare funcții în guvern, am discutat despre proiecte”, a mai spus reprezentatntul „Uniți pentru România”.

El a adăugat că întâlnirea a fost organizată pentru a discuta aspecte care sunt prioritare pentru premierul desemnat Adrian Veștea.

„Votul va fi o decizie a grupului parlamentar după ce vom avea programul de guvernare”, a mai spus Răzvan Chiriță, adăugând că Marian Neacșu și-a notat aspectele pe care grupul „Uniți pentru România” le-a susținut.

„O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. Și eu trebuie să fac niște analize, niște calcule”, a declarat premierul desemnat.

„Am un program de guvernare care nu l-am modificat, nu e necesar ca la jumătatea anului fiscal să vii cu măsuri bugetare. De aceea am intenția de a păstra actualul ministru de Finanțe, am discutat cu dl Nazare”, a adăugat Adrian Veștea.

„E normal și moral următorul lucru: eu tratez cu responsabilitate această funcție care mi-a fost încredințată. Voi face tot ce-mi stă în putință ca să depășim acest moment”, a mai spus premierul desemnat.

Premierul desemnat Adrian Veștea și fostul vicepremier PSD Marian Neacșu au participat împreună, marți, la o serie de consultări cu grupurile parlamentare pentru obținerea sprijinului necesar învestirii viitorului Executiv.

Cei doi au ajuns în jurul orei 12:30 la grupul parlamentar „Uniți pentru România”, format din aleși care au intrat în Parlament pe listele POT, printre care se află și Victor Ponta.

Adrian Veștea a intrat la discuții însoțit de Marian Neacșu.

Întrebat de jurnaliști care este rolul său în aceste negocieri, fostul vicepremier Marian Neacșu a răspuns inițial: „Sunt însoțitorul”, după care a completat, zâmbind: „mijlocitorul”.

La rândul său, premierul desemnat a fost întrebat despre tensiunile din interiorul PNL și despre posibilitatea unei eventuale excluderi din partid, în contextul desemnării sale pentru funcția de șef al Guvernului.

„E o decizie fermă. O voi duce până la capăt. Vă garantez că nu mă dă nimeni afară”, a declarat Adrian Veștea.

Consultările cu grupurile parlamentare continuă în încercarea de a asigura o majoritate care să susțină noul Cabinet în Parlament.