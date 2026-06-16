PACE - Întâi România condiționează susținerea lui Veștea

Reprezentanții grupului parlamentar PACE - Întâi România au adoptat o poziție fermă în negocierile pentru formarea noului Executiv, potrivit ProTV.

Aceștia condiționează orice formă de susținere a viitorului guvern de participarea efectivă la actul de guvernare, cerând drepturi depline în cadrul coaliției.

Potrivit reprezentanților formațiunii, PACE - Întâi România nu va acorda susținere unui guvern din care nu face parte.

Ei solicită nu doar prezența în Executiv, ci și ocuparea unor portofolii ministeriale importante, alături de implementarea măsurilor și priorităților incluse în programul lor politic, prezentat în cadrul consultărilor de la Cotroceni.

„Nu susținem un guvern din care nu facem parte. Vrem să fim parte din Guvern cu drepturi depline și cu implementarea punctelor din programul PACE așa cum a fost prezentat la consultările de la Cotroceni”, a declarat Clement Sava.

Această poziție clară vine într-un context politic tensionat, în care mai multe formațiuni politice negociază participarea la viitorul Cabinet. Prin cererile formulate, PACE - Întâi România subliniază că nu este dispusă să ofere sprijin parlamentar fără a avea un rol activ și decizional în guvernarea țării.

Grupul „PACE - Întâi România” nu a intrat în Parlament ca partid independent la alegerile din 2024, ci s-a format ca grup parlamentar la Senat, constituit în septemrbie 2025.

Este format din 11 senatori - grupul nu există și la Camera Deputaților - aleși pe listele formațiunilor „S.O.S. România” și „Partidul Oamenilor Tineri” (POT), neincluse de președintele Nicușor Dan pe lista sa de partide „pro-occidentale” sau „pro-europene”.

Este un partid în proces de înființare, după ce reprezentanții săi au depus actele la Tribunal pentru înmatricularea în registrul partidelor politice, dar deocamdată funcționează doar ca grup parlamentar la Senat.

Grupul „PACE - Întâi România” este compus din Dorin-Silviu Petrea (lider de grup ), Grigore-Adrian Peiu, Clement Sava, Nadia-Cosmina Cerva, Ninel Peia, Rodica Cușnir, Cristian Bem, Ioan-Cristian Rusu și Olga Onea de la S.O.S. România și Liviu-Iulian Fodoca, Daniel-Paul-Romeo Gheorghe și Ștefan Borțun, de la Partidul Oamenilor Tineri (POT).