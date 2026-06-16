PSD s-ar putea întâlni marți după-amiază cu Adrian Veștea

Conducerea Partidul Social Democrat (PSD) ar putea avea marți după-amiază o întâlnire cu premierul desemnat Adrian Veștea, potrivit unor surse social-democrate.

Întâlnirea era inițial vehiculată pentru ora 10:00, ora la care expira ultimatumul dat premierului desemnat de conducerea PNL pentru a-și depune mandatul, însă nu a existat nicio confirmare oficială în acest sens.

Discuțiile dintre conducerea PSD și premierul desemnat Adrian Veștea vor avea loc după expirarea ultimatumului lansat de PNL premierului desemnat. PNL i-a cerut lui Adrian Veștea să își depună mandatul până marți la ora 10:00, cerință pe care acesta a refuzat-o public încă de luni seară.

Întâlnirea PSD – Veștea survine după ce UDMR urmează să anunțe marți decizia privind susținerea Guvernului și după o eventuală poziție oficială a PNL, ca urmare a refuzului lui Veștea de a renunța la mandat.

Luni, Consiliul Politic Național al PSD a votat pentru a acorda un mandat președintelui Sorin Grindeanu pentru a purta negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea.

În același timp, Biroul Politic Național al PNL a decis luni seară, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri, să nu susțină învestirea Cabinetului Adrian Veștea.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a acordat premierului desemnat termen până marți dimineața la ora 10:00 să își depună mandatul.

Adrian Veștea a respins categoric solicitarea propriului partid.

„Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un «act ostil» sau o încercare de rupere a partidului”, a declarat Adrian Veștea.

Atât USR, cât și PNL au anunțat că nu vor susține învestitura Cabinetului Veștea în Parlament. UDMR urmează să își anunțe decizia oficială marți.