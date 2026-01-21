Ruptură între suveraniști, după ce Diana Șoșoacă a condamnat public gestul lui George Simion la Washington

Partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, a reacționat public după apariția unor imagini cu liderul AUR, George Simion, aflat la Washington, în care acesta taie un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu steagul Statelor Unite.

Formațiunea SOS România califică gestul drept unul cu implicații geopolitice grave și susține că acțiunea afectează imaginea României pe plan internațional.

În comunicatul transmis presei, partidul Dianei Șoșoacă condamnă explicit comportamentul liderului AUR și folosește un limbaj extrem de dur, pe care îl redăm integral, așa cum a fost comunicat public.

„Partidul S.O.S. România condamnă fără echivoc gestul rușinos și iresponsabil al lui George Simion, care, aflat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, a ales să participe la un spectacol grotesc și periculos, tăind un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american.”

Formațiunea susține că momentul nu poate fi interpretat ca o simplă glumă sau ca un act lipsit de consecințe și afirmă că simbolistica aleasă intră într-o zonă extrem de sensibilă din punct de vedere diplomatic.

„Un asemenea gest nu este nici glumă, nici folclor politic, ci o manifestare gravă de inconștiență geopolitică și de dispreț față de principiile fundamentale ale dreptului internațional, precum și față de suveranitatea și independența statelor.”

În același comunicat, S.O.S. România îl acuză pe George Simion că s-ar fi îndepărtat de discursul suveranist pe care l-a promovat în spațiul public și susține că gestul său ar fi favorabil unor interese externe. Formațiunea afirmă explicit că liderul AUR nu mai poate revendica o poziție suveranistă.

„Ceea ce denotă că George Simion nu mai are nimic de-a face cu suveranismul, dacă a avut vreodată. Un parlamentar și președinte de partid politic român, fost candidat la Președinția României, nu are dreptul să se transforme în figurant într-un spectacol de propagandă străină, făcând jocurile unora care încalcă orice norme internaționale.”

Partidul condus de Diana Șoșoacă face referire și la contextul internațional tensionat, sugerând că astfel de gesturi pot fi interpretate ca susținere simbolică a unor poziții controversate, inclusiv ale fostului președinte american Donald Trump.

Reprezentanții SOS România afirmă că episodul de la Washington depășește zona comunicării politice și poate avea consecințe asupra modului în care România este percepută în exterior. În comunicat, formațiunea atrage atenția asupra semnificației simbolice a gestului.

„A te juca simbolic cu teritoriile altor state, sub drapel străin, în contextul în care acel stat este amenințat cu cotropirea, înseamnă a sfida ordinea internațională, a batjocori ideea de suveranitate și a compromite imaginea României pe plan extern.”

În același pasaj, partidul susține că astfel de comportamente nu pot fi considerate episoade izolate sau lipsite de importanță.

„Asemenea gesturi nu sunt simple episoade de imagine, ci pot fi interpretate ca acte de servilism politic și lipsă totală de demnitate națională, dar și atac asupra suveranității altor state.”

În finalul comunicatului, S.O.S. România cere delimitarea fermă de astfel de acțiuni și reafirmă propria poziție privind politica externă a României. Mesajul de încheiere este formulat într-un ton categoric.

„România nu este de vânzare, nu este de tăiat pe torturi și nu va accepta niciodată să fie reprezentată de politicieni care confundă politica externă cu circul mediatic.”