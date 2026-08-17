Prințesa Eugenie a Marii Britanii a dezvăluit numele fiicei sale, născută la începutul lunii august în Portugalia. Fetița se va numi Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank, iar alegerea numelui are legături atât cu istoria familiei regale britanice, cât și cu Portugalia. Unul dintre prenume este un omagiu adus regretatei regine Elisabeta a II-a.

Adelaide s-a născut pe 3 august, la Lisabona, și este al treilea copil al prințesei Eugenie și al soțului său, Jack Brooksbank. Fetița a cântărit aproximativ 3,8 kilograme la naștere și are doi frați mai mari, August, în vârstă de cinci ani, și Ernest, în vârstă de trei ani.

Nașterea la Lisabona reprezintă o situație rară pentru familia regală britanică, întrucât un membru al acesteia a venit pe lume în afara Regatului Unit. Eugenie și Jack Brooksbank au legături cu Portugalia și locuiesc o parte din timp în această țară.

Prințesa Eugenie a publicat pe Instagram mai multe fotografii cu bebelușul și a povestit că primele două săptămâni alături de fiica sa au fost pline de momente „speciale, confortabile și pline de iubire”.

Numele Adelaide are o dublă legătură cu istoria britanică și portugheză.

Pe de o parte, el amintește de regina Adelaide, soția regelui William al IV-lea, care a fost regină consoartă între 1830 și 1837. Regina Adelaide s-a născut în Germania, în 1792, și a rămas cunoscută inclusiv pentru activitatea sa caritabilă și pentru sprijinul acordat celor aflați în nevoie.

Numele său a fost dat și orașului australian Adelaide.

Pe de altă parte, alegerea are legătură cu Maria Adelaide a Portugaliei. Născută la Porto în 1835 și decedată în 1885, aceasta este o figură importantă în istoria religioasă și socială portugheză și este cunoscută pentru activitatea sa în sprijinul persoanelor sărace.

Al doilea prenume al fetiței este Elizabeth și reprezintă legătura directă cu regretata regină Elisabeta a II-a, străbunica sa, potrivit DPA.

Prințesa Eugenie a explicat că fiica sa a fost numită după trei persoane pe care ea și Jack Brooksbank le iubesc și le admiră, din trecut și din prezent. Printre acestea se află și străbunica fetiței, pe care familia o păstrează aproape în amintire.

„Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank a fost numită după trei persoane pe care le iubim și le admirăm din trecut și din prezent, inclusiv străbunica ei, pe care o ținem aproape în inimile noastre. Numele ei face parte din istoria engleză și portugheză, două locuri pe care le iubim și le numim acasă”, a transmis prințesa Eugenie.

Al treilea prenume, Annina, are o origine diferită. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, acesta a fost inspirat de o persoană cunoscută de Eugenie și Jack Brooksbank, însă cuplul nu a oferit detalii suplimentare despre identitatea acesteia.

Astfel, numele complet al fetiței reunește referințe la istoria monarhiei britanice, la legăturile familiei cu Portugalia și la o relație personală importantă pentru părinții săi.

Eugenie a transmis și un mesaj despre cei doi băieți ai familiei. August și Ernest au primit-o pe sora lor mai mică, iar prințesa a spus că cei doi sunt deja „cei mai buni frați mai mari”.

Adelaide este al cincilea nepot al lui Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson, după cei doi băieți ai lui Eugenie și după fiica prințesei Beatrice, Athena Mapelli Mozzi, născută în ianuarie 2025.

Fetița ocupă în prezent locul 15 în linia de succesiune la tronul britanic și este a 15-a strănepoată a reginei Elisabeta a II-a. Ea este, de asemenea, al treilea strănepot al fostei regine născut după moartea acesteia, în 2022.