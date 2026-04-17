Greșeala care i-a marcat ultimii ani ai Reginei Elisabeta a II-a. O decizie ce continuă să ridice întrebări

Ultimii ani ai domniei Reginei Elisabeta a II-a au fost marcați de o decizie controversată legată de fiul său, fostul prinț Andrew, un episod care continuă să fie analizat în evaluările recente ale moștenirii sale, potrivit People.

Deși a condus Marea Britanie timp de 70 de ani și a fost considerată un simbol al stabilității, acest moment a rămas unul dintre cele mai sensibile din finalul vieții sale.

Regina Elisabeta a II-a a fost percepută drept figura centrală care a menținut coeziunea monarhiei britanice într-o perioadă de transformări majore. De la perioada postbelică până la era modernă, ea a reușit să păstreze relevanța instituției într-un context social și politic în continuă schimbare.

Potrivit analizei publicate de BBC, regina a fost „un simbol al continuității” pentru societatea britanică, fiind un punct de referință în momente de criză națională.

De asemenea, The Guardian subliniază că domnia sa a fost una dintre cele mai lungi și influente din istorie, contribuind decisiv la modernizarea imaginii monarhiei.

În ultimii ani ai vieții sale, atenția publică s-a concentrat asupra situației prințului Andrew, implicat într-un scandal legat de Jeffrey Epstein.

Acuzațiile formulate de Virginia Giuffre, care susținea că a fost abuzată sexual când era minoră, au fost negate de Andrew, iar cazul s-a încheiat printr-o înțelegere civilă fără recunoașterea vinovăției.

Acordul din 2022 a implicat o despăgubire estimată la aproximativ 12-16 milioane de dolari.

Relatări din presa internațională și din cercurile apropiate familiei regale indică faptul că regina ar fi sprijinit financiar această înțelegere, o decizie interpretată de unii comentatori drept o încercare de a limita impactul asupra instituției.

Biograful Robert Hardman susține că această decizie ar putea fi considerată o eroare de judecată în contextul mai larg al domniei sale. În opinia sa, gestul de a-l sprijini pe Andrew a fost unul care „va rămâne în trecut ca o greșeală”, tocmai pentru că a expus monarhia unor critici suplimentare.

Surse apropiate Palatului Buckingham au subliniat însă că regina a luat simultan și măsuri ferme, retrăgându-i lui Andrew rolurile oficiale și limitându-i prezența publică, o decizie dificilă din perspectivă personală.

În ciuda acestui episod, majoritatea analiștilor consideră că moștenirea Reginei Elisabeta a II-a rămâne dominată de contribuția sa la stabilitatea și continuitatea monarhiei. Discursurile sale în momente de criză, inclusiv în timpul pandemiei COVID-19, au consolidat imaginea unui lider constant și echilibrat.

Totuși, cazul prințului Andrew rămâne un punct sensibil, care continuă să influențeze modul în care sunt priviți ultimii ani ai domniei sale.

Regina Elisabeta a II-a este, în continuare, una dintre cele mai respectate figuri ale istoriei recente, însă decizia legată de prințul Andrew a introdus o nuanță critică în evaluarea finală a domniei sale.

În ansamblu, moștenirea sa rămâne una complexă, în care realizările majore coexistă cu controversele inevitabile ale unei vieți petrecute în centrul atenției publice