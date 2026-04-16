Cine era persoana de încredere a Reginei Elisabeta, care făcea regulile la palat

Regina Elisabeta a II-a a avut în jurul său un cerc restrâns de colaboratori de încredere, iar printre cei mai influenți s-a numărat Angela Kelly, creatoarea sa de imagine și persoana responsabilă de garderoba și aparițiile publice ale monarhului, au spus experțili regali pentru Fox News.

Aceștia au descris-o pe Kelly ca o figură extrem de loială, dar și extrem de strictă, cu un rol important în menținerea protocolului regal.

Cum s-a ocupat Angela Kelly de Regina Elisabeta

Comentatoarea regală Helena Chard a explicat că Angela Kelly era percepută în interiorul Palatului ca o persoană cu autoritate puternică, capabilă să impună reguli ferme și să controleze accesul la regină. În mediile interne ale Casei Regale, aceasta ar fi primit porecla „AK-47”, o metaforă pentru stilul său rigid și influența pe care o exercita asupra personalului.

Kelly nu avea doar un rol estetic, ci unul esențial în gestionarea imaginii publice a reginei Elisabeta a II-a. Ea se ocupa de ținutele suveranei, de selecția accesoriilor și de organizarea obiectelor ceremoniale, inclusiv bijuterii și piese de patrimoniu regal. Prin aceste atribuții, ea a devenit una dintre persoanele care influențau direct modul în care monarhul apărea în public.

Mai mulți analiști regali susțin că această poziție a transformat-o într-un adevărat „filtru” între regină și exterior, ceea ce i-a adus atât respect, cât și critici din interiorul Palatului. Influența sa era considerată suficient de mare încât să afecteze dinamica internă a Casei Regale.

Controverse la nunta Prințului Harry și Meghan

Un episod intens mediatizat a fost cel legat de nunta din 2018 a prințului Harry cu Meghan Markle, în special disputa privind accesul la o tiara regală, moment cunoscut ulterior în presă drept „Tiaragate”. În timpul pregătirilor, au apărut tensiuni legate de alegerea și utilizarea bijuteriilor regale, iar rolul lui Angela Kelly a devenit central în gestionarea situației.

Nunta Harry și Meghan / sursa foto: dreamstime.com

Potrivit relatărilor din volumul „Spare”, scris de prințul Harry, au existat divergențe privind posibilitatea de a scoate o tiara din Palat pentru probe, ceea ce a amplificat tensiunile dintre echipele implicate în organizarea nunții.

În ciuda controverselor, experții regali au spus că Angela Kelly a rămas până la final una dintre cele mai loiale persoane din anturajul reginei Elisabeta a II-a, respectând cu strictețe protocolul și regulile Casei Regale.

Angela Kelly s-a retras din viața publică

Helena Chard a afirmat că relația dintre regină și Kelly a fost construită pe încredere și loialitate pe termen lung, iar influența acesteia a fost acceptată și susținută de monarh.

După moartea reginei în 2022, Angela Kelly s-a retras din viața publică și din activitatea oficială a Casei Regale, încheind o carieră de decenii în serviciul uneia dintre cele mai importante instituții monarhice din lume.

