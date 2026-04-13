Albastrul regal și ierarhiile invizibile. Cum moda reflectă dinamica de putere din familia regală britanică

Culoarea albastru, asociată tradițional cu regalitatea și stabilitatea, a devenit în ultimii ani un element simbolic al ierarhiei interne din familia regală britanică, potrivit unor comentatori și surse din presa internațională, potrivit Fox News.

Albastrul nu este doar o alegere estetică în garderoba regală, ci un instrument de comunicare vizuală. De-a lungul decadelor, regretata regină Elizabeth II a folosit frecvent această culoare, atât din considerente personale, cât și pentru impactul vizual puternic în aparițiile publice, potrivit comentatorului regal Amanda Matta.

Această tradiție a fost continuată și reinterpretată de actuala regină, Camilla, care ar fi adoptat nuanțe intense de „royal blue” ca parte a consolidării imaginii sale publice.

Matta susține că preferința pentru această culoare ar fi devenit un element central în redefinirea percepției publice asupra reginei, după ani de scepticism.

Potrivit unor surse citate de publicația britanică Daily Express, în cadrul familiei regale există un sistem informal de priorități care influențează inclusiv alegerea culorilor vestimentare.

Ca cea mai înaltă figură feminină din monarhie, regina ar avea prioritate în alegerea ținutelor pentru evenimente oficiale, inclusiv asupra culorilor.

Această regulă nescrisă ar fi devenit vizibilă în cazul preferinței comune pentru albastru, împărtășită și de Catherine, Prințesa de Wales, dar și de Sophie, Ducesa de Edinburgh.

Potrivit aceleiași surse, această suprapunere a generat, la un moment dat, dificultăți pentru echipele de stil, care au încercat să evite aparițiile simultane în aceeași nuanță.

Un insider a declarat că stilista Jacqui Meakin ar fi fost inițial reticentă să permită purtarea simultană a albastrului de către mai multe membre ale familiei regale, dar ulterior regula s-a relaxat, fiind acceptate diferențe de nuanță.

În culisele monarhiei, stilistele joacă un rol semnificativ în gestionarea imaginii publice. Amanda Matta subliniază că persoanele care coordonează garderoba regală pot influența percepția instituțională, nu doar estetică.

Exemple anterioare includ pe Angela Kelly, fostă consilieră vestimentară a reginei Elizabeth II, considerată una dintre cele mai influente figuri din Palatul Buckingham.

Matta afirmă că „nu există reguli scrise privind culoarea albastru, dar există o rețea de înțelegeri informale între echipele apropiate fiecărui membru regal”.

Ea sugerează că tensiunile raportate ar putea reflecta mai degrabă dinamici interne decât conflicte personale directe.

Discuțiile despre regulile vestimentare au devenit mai vizibile după declarațiile făcute de Meghan Markle în documentarul „Harry & Meghan” de pe Netflix.

Aceasta a explicat că, în timpul aparițiilor oficiale, membrii familiei regale evită să poarte aceeași culoare ca persoanele de rang superior.

„Din câte am înțeles, nu poți purta aceeași culoare ca Majestatea Sa la un eveniment de grup”, a declarat Markle, subliniind existența unor reguli de etichetă vestimentară menite să evite confuziile vizuale.

Nu toți experții consideră că există o „luptă” reală pentru culoarea albastru. Analista regală Hilary Fordwich, citată de Fox News Digital, afirmă că astfel de situații sunt „procedurale, nu personale”, reflectând structura ierarhică strictă a monarhiei.

În același sens, comentatoarea Helena Chard susține că regulile s-au relaxat în ultimii ani, iar diferențierea prin nuanțe permite menținerea coerenței vizuale fără a genera conflicte.

Deși nu există dovezi oficiale ale unor conflicte directe, utilizarea culorii albastru în familia regală britanică ilustrează modul în care detalii aparent minore pot reflecta structuri complexe de putere și protocol. Într-un sistem unde fiecare apariție este atent calibrată, alegerea unei culori devine mai mult decât o decizie stilistică — devine un mesaj despre statut, continuitate și control simbolic.