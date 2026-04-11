Ce i-ar fi spus Prințul William unchiului său, Prințul Andrew, după ce acesta a fost exclus din Loja Regală

Prințul William i-ar fi transmis, potrivit express.co.uk, care citează un fragment publicat în volumul semnat de biograful Robert Hardman, un mesaj de susținere unchiului său, Prințul Andrew, după pierderea titlurilor și onorurilor regale. Palatul Kensington nu a comentat informația.

În volumul „Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story”, semnat de biograful Robert Hardman, se aduce în atenție o informație neașteptată despre relațiile din interiorul Familiei Regale.

Potrivit relatărilor din carte, Prințul William ar fi luat legătura cu unchiul său, Prințul Andrew, după ce acesta a rămas fără titlurile și responsabilitățile regale. Gestul ar fi avut scopul de a-i transmite păreri de rău și încurajări pe fondul pierderii statutului oficial.

Autorul susține că Andrew a fost „foarte emoționat” de faptul că William s-a numărat printre „una dintre puținele persoane” care l-au contactat în acea perioadă. Reprezentanții Palatului Kensington nu au oferit un punct de vedere oficial.

Decizia de a-l îndepărta pe Prințul Andrew din viața publică a fost luată după intensificarea criticilor legate de relația sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Situația a fost amplificată de apariția memoriilor postume ale Virginiei Giuffre, intitulate “Nobody's Girl”, precum și de publicarea unor documente considerate compromițătoare privind legăturile dintre cei doi. Andrew a respins în mod constant acuzațiile.

În aceste condiții, Regele Charles al III-lea a decis retragerea titlurilor și a onorurilor oficiale, continuând măsurile inițiate anterior în timpul domniei Reginei Elisabeta a II-a.

Informațiile din noua carte apar în contrast cu alte relatări publicate anterior despre poziția lui Prințului William față de situația unchiului său.

În volumul “William & Catherine: The Intimate Inside Story”, jurnalistul Russell Myers notează că William ar fi cerut o reacție rapidă și fermă din partea Familiei Regale după interviul controversat acordat de Andrew pentru BBC Newsnight.

„Interviul a fost un dezastru, nu doar pentru Andrew, a cărui reputație era în ruină, ci și pentru monarhie în ansamblu. Dintr-odată, Palatul s-a trezit într-o situație de criză totală, cu întrebări tot mai serioase despre relevanța sa într-o lume modernă, chiar despre supraviețuirea sa. În perioada imediat următoare, William a vorbit cu tatăl său pentru a-l implora pe el și pe Regină să ia măsuri imediate, temându-se nu doar de reacția publică, ci și pentru propriul său viitor.

Nu și-a plăcut niciodată prea mult de unchiul său și a vrut ca acesta să fie îndepărtat imediat, înainte ca situația să se degradeze și mai mult. Opinia lui William era că el [Andrew] și-a creat singur această situație, așa că ar trebui lăsat să o rezolve de unul singur, departe de familie”, a scris Myers.