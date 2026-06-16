Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marți noile tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, care vor intra în vigoare la 1 iulie 2026 și se vor aplica celor 27 de operatori de distribuție licențiați din România. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat, calculat în raport cu volumele de gaze transportate prin rețele, va scădea de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, ceea ce reprezintă o reducere de 7,1%.

Astfel, componenta aferentă distribuției din factura de gaze va fi mai mică pentru majoritatea consumatorilor.

„Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

Potrivit acestuia, reducerea tarifului de distribuție reprezintă o evoluție importantă într-un context în care costurile din sectorul energetic continuă să fie o preocupare pentru populație și mediul economic.

George Niculescu a explicat însă că tariful de distribuție este doar una dintre componentele facturii finale la gaze, iar impactul asupra fiecărui consumator diferă în funcție de operatorul de distribuție, categoria de consum, volumul utilizat și celelalte elemente care formează prețul final.

„În același timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuție este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final”, a mai spus acesta.

Instituția arată că reducerea tarifului mediu este influențată în principal de evoluția tarifelor practicate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid. Cei doi operatori asigură împreună distribuția pentru aproape 90% din volumul total prognozat de gaze, estimat la 72,59 TWh, și vor aplica tarife mai mici în perioada următoare.

Datele ANRE indică însă o situație diferită de la un operator la altul. Din totalul companiilor de distribuție, 14 vor aplica majorări de tarif, în timp ce 13 vor înregistra reduceri. Patru operatori beneficiază de scăderi de cel puțin 10%, iar șase operatori vor avea creșteri de minimum 5%.

Reprezentanții autorității explică faptul că aceste diferențe sunt determinate de nivelul investițiilor realizate, structura costurilor și volumele de gaze estimate pentru fiecare rețea de distribuție. În consecință, efectul asupra facturii finale va varia în funcție de operatorul care deservește fiecare zonă și de consumul individual al clienților.

Tarifele aprobate de ANRE nu includ TVA și sunt stabilite separat pentru fiecare operator și categorie de consumatori, pe baza costurilor recunoscute, a volumelor prognozate și a caracteristicilor specifice fiecărei rețele de distribuție.