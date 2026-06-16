Presiunea pe resurse, noile reglementări și așteptările consumatorilor schimbă regulile jocului. Sustenabilitatea nu mai e un ‘nice to have’, ci un criteriu real de diferențiere și supraviețuire. Într-o piață în transformare, companiile care investesc în responsabilitate câștigă încredere, valoare și reziliență. Iar întrebarea rămâne: care sunt costurile reale ale sustenabilității și ce modele de business vor rezista viitorului?

Capital vă invită să aflați răspunsul de la specialiștii invitați în cadrul evenimetului „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Tematică: Costurile reale ale conformării europene — ESG, CSRD, ESRS și due diligence explicate din perspectiva liderilor care implementează aceste standarde în practică Reputație, risc și avantaj competitiv — cum pot companiile aliniate la reglementările UE să câștige încredere, piață și stabilitate pe termen lung Investițiile în sustenabilitate — strategii de transformare organizațională și dezvoltare de produse și servicii cu impact real Proiecte de sustenabilitate scalabile — exemple concrete de implementare, rezultate măsurabile și modele de extindere.

Speakeri: Sorin Chiriță - Director Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie Cristina Bălan - Senior Partner Sustainability: impact, strategy & reporting, CSR BootIQ Marius Brînzea – Director Strategie, Reciclad’OR Voicu Dan Dragomir - prof. univ. dr. ASE Tulia Cășvean - Director Comunicare Corporativă și PR, Transavia Radu Balcu - Director General GP Intermodal, Grampet Anca Ifrim - Membru Board, Chief Underwriter Officer, Omniasig Virgil Profeanu - Fondator, Vego Holding Teodora Mărăcineanu - Marketing Director, Electrolux România Florin Dănilă - Director General și fondator, Cumpăna 1993 Moderator: Robert Turcescu - jurnalist