Cum s-au cunoscut Veștea și Nicușor Dan. Prima lor întâlnire

Adrian Veștea, premierul desemnat, a declarat că l-a cunoscut pe Nicușor Dan în perioada în care ocupa funcția de ministru al Dezvoltării.

Acesta a precizat că între cei doi nu a existat o relație apropiată și că primele discuții au vizat teme administrative.

„Nu am avut o relație specială cu Nicușor Dan. Ne-am cunoscut prima dată față în față când eram ministru la Dezvoltare. Am discutat la vremea respectivă pe Codul de Urbanism”, a spus Veștea.

Adrian Veștea a afirmat că subiectul principal al discuțiilor din acea perioadă a fost Codul de Urbanism, document aflat în legătură cu obiective din Planul Național de Redresare și Reziliență.

El a adăugat că unele proiecte nu au fost finalizate, iar în continuare există obiective blocate în implementare.

„Am plecat din minister, dar nici astăzi nu este finalizat și nu este aprobat și sper ca, în perioada următoare, să depunem și să deblocăm iar 300 de milioane de euro din PNRR”, a mai declarat acesta.

Premierul desemnat a mai spus că după acea perioadă au existat doar întâlniri ocazionale, în contexte oficiale sau electorale. „Am avut întâlniri când am mai mers la consultări, ne-am mai auzit în campania electorală în turul 2”, a afirmat Veștea.

Adrian Veștea a explicat că a fost informat că se află printre liderii politici luați în calcul pentru funcția de premier, fără a primi detalii despre ceilalți candidați.

El a precizat că discuțiile au avut loc în mai multe etape și că i s-a cerut să păstreze confidențialitatea.

„Fac parte din cei câțiva lideri politici pe care îi are în vedere de a-i nominaliza. Nu mi-a spus care sunt ceilalți. Mi s-a spus că sunt și eu printre cei care sunt evaluați”, a declarat acesta.

Veștea a susținut că în cadrul discuțiilor au fost abordate și aspecte economice și administrative, inclusiv implementarea proiectelor cu termen limită.

„Mi-a spus că nu mai putem sta în situația în care se află România: începem să avem retrageri de fluxuri din economia României”, a afirmat el.

Potrivit declarațiilor sale, decizia finală a fost discutată în weekend, iar ulterior a avut loc întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Veștea a explicat că a fost informat despre organizarea conferinței de presă în care urma să fie anunțată desemnarea.

„Seara de sâmbătă spre duminică a fost o seară destul de lungă, în care am stat și am analizat toate aceste lucruri”, a spus el.

Adrian Veștea a descris și momentele din orele premergătoare acceptării funcției.

Acesta a spus că a participat la un eveniment în străinătate și a revenit în țară în aceeași zi în care au avut loc discuțiile finale.

„Am venit de la Budapesta, am aterizat la ora 5 pe aeroportul din Brașov… Am ajuns în jurul orei 9–9:30 la București”, a precizat Veștea. În urma discuțiilor purtate, Adrian Veștea a afirmat că a acceptat propunerea de a prelua funcția de premier desemnat, în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern.

„Au spus că nu avem altă soluție… că trebuie să o iau foarte în serios, iar în cele din urmă am acceptat acest lucru”, a conchis el.