17 judecători cer pensionarea. Vicepreședinta ÎCCJ se află pe listă

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmează să analizeze, în ședința Secției pentru judecători programată pentru 18 iunie 2026, un număr de 17 cereri de eliberare din funcție prin pensionare, inclusiv solicitări venite din partea unor magistrați ai Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Pe ordinea de zi figurează și cererea de pensionare a judecătoarei Mariana Constantinescu, vicepreședinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Alături de aceasta, alți doi judecători ai instanței supreme au solicitat încetarea activității prin pensionare.

Numărul ridicat al cererilor vine într-o perioadă marcată de dezbateri intense privind statutul magistraților, pensiile de serviciu și modificările legislative care vizează sistemul judiciar.

Potrivit documentelor aflate pe ordinea de zi a Secției pentru judecători a CSM, cereri de pensionare au fost depuse de:

Mariana Constantinescu, vicepreședinta Înaltei Curți de Casație și Justiție;

Simona Cristescu, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție;

Rodica Zaharia, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Plecarea simultană a trei magistrați ai instanței supreme are potențialul de a influența activitatea celei mai înalte instanțe din România, în contextul în care sistemul judiciar se confruntă deja cu provocări legate de ocuparea posturilor și gestionarea volumului de dosare.

Pe lista magistraților care solicită eliberarea din funcție prin pensionare se află și judecători de la curți de apel, tribunale și judecătorii.

La nivelul curților de apel, cereri au fost formulate de:

Ionel Ioniță – Curtea de Apel Pitești;

Oana-Cristina Adam – Curtea de Apel Iași;

Raluca-Ecaterina Toma – Curtea de Apel București;

Mihaela-Dorina Vasiescu – Curtea de Apel Târgu Mureș;

Gina Ignat – Curtea de Apel Galați;

Liliana-Angelica Onișor – Curtea de Apel Galați;

Doina-Mariana Măduță – Curtea de Apel Oradea;

Marcela-Olimpia Bogdan – Curtea de Apel Oradea;

Dumitru-Marcel Gavriș – Curtea de Apel București.

De asemenea, solicitări de pensionare au fost depuse de:

Leonard Iustin Boureceanu – Tribunalul Constanța;

Cristian-Ștefan Vișan – Tribunalul București;

Silvia Iosa – Tribunalul Alba;

Iuliana-Alina Neamț – Tribunalul Cluj;

Dimitrie-Gheorghe Carp – Judecătoria Sectorului 6 București.

Pe lângă cele 17 cereri de pensionare, Secția pentru judecători a CSM urmează să ia act și de demisia unui magistrat.

Documentele aflate pe ordinea de zi nu indică faptul că cererile ar urma să întâmpine obstacole procedurale, acestea urmând să fie analizate în cadrul ședinței programate pentru 18 iunie.

Valul de solicitări de pensionare apare într-un context în care sistemul judiciar a fost afectat în ultimii ani de discuții privind reformarea pensiilor de serviciu, modificarea statutului judecătorilor și procurorilor, precum și schimbările avute în vedere în materia salarizării personalului din sectorul public.

Reprezentanți ai sistemului judiciar au avertizat în repetate rânduri că modificările legislative și incertitudinile privind regimul de pensionare pot determina un număr mai mare de magistrați să opteze pentru retragerea din activitate. În același timp, autoritățile au susținut necesitatea reformelor pentru alinierea sistemului la obiectivele asumate de România în relația cu instituțiile europene.