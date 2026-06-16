A cincea zi a fazei grupelor de la Cupa Mondială 2026 aduce miercuri, 17 iunie, cinci partide importante, printre care și unul dintre cele mai atractive dueluri ale începutului de turneu: Anglia – Croația. Tot în această zi debutează și campioana mondială Argentina, respectiv Portugalia lui Cristiano Ronaldo.

Programul zilei începe la Boston, unde Irak și Norvegia se întâlnesc de la ora 01:00, într-un meci din Grupa I. Nordicii revin la un Campionat Mondial după o absență îndelungată și au impresionat în preliminarii, unde au câștigat toate cele opt partide disputate și au marcat de 32 de ori.

Selecționata norvegiană mizează pe o generație aflată la maturitate fotbalistică, avându-l în prim-plan pe Erling Haaland, unul dintre cei mai apreciați atacanți ai lumii.

De partea cealaltă, Irak revine pe cea mai mare scenă a fotbalului după patru decenii, participarea din 2026 fiind doar a doua din istoria naționalei asiatice după cea din 1986. Într-o grupă completată de Franța și Senegal, irakienii sunt considerați outsideri.

La ora 04:00, pe stadionul din Kansas, Argentina își începe aventura la Mondialul din 2026 împotriva Algeriei, într-un meci din Grupa J.

Campioana en titre pornește cu obiectivul clar de a-și păstra coroana mondială, însă experiența ediției precedente, când a fost surprinsă de Arabia Saudită în primul meci, reprezintă un avertisment pentru echipa lui Lionel Messi.

Algeria revine la Cupa Mondială după 12 ani și speră să repete performanțele din trecut. Reprezentativa africană este văzută drept principală candidată la ocuparea locului secund în grupă.

Tot în Grupa J, Austria și Iordania se înfruntă de la ora 07:00. Austriecii traversează o perioadă excelentă, ajungând la Mondial după o serie impresionantă de rezultate pozitive. În schimb, Iordania trăiește un moment istoric, fiind prezentă pentru prima dată la o Cupă Mondială.

CM 2026. Portugalia și Cristiano Ronaldo, start contra RD Congo

Seara, de la ora 20:00, Portugalia întâlnește RD Congo în primul meci al Grupei K. Selecționata lusitană dispune de unul dintre cele mai valoroase loturi prezente la turneu, combinând experiența lui Cristiano Ronaldo cu generația care a obținut performanțe importante la nivel de club în ultimii ani.

Deși diferența dintre cele două echipe este considerabilă pe hârtie, surprizele produse deja la acest Mondial obligă Portugalia la maximă concentrare încă din prima etapă.

Capul de afiș al zilei este confruntarea dintre Anglia și Croația, programată de la ora 23:00, la Dallas, în Grupa L.

Cele două reprezentative pornesc cu ambiții mari și sunt considerate favorite la calificarea în fazele eliminatorii. Într-o grupă completată de Ghana și Panama, duelul direct ar putea avea un rol important în stabilirea ocupantei primului loc.

Anglia continuă căutarea unui nou titlu mondial, bazându-se pe o generație plină de vedete și pe experiența unor jucători precum Harry Kane și Jude Bellingham. În tabăra adversă, Croația mizează pe experiența lui Luka Modric și pe tradiția rezultatelor excelente obținute la ultimele ediții ale competiției.

01:00 – Irak – Norvegia

04:00 – Argentina – Algeria

07:00 – Austria – Iordania

20:00 – Portugalia – RD Congo

23:00 – Anglia – Croația

Toate cele cinci partide ale zilei vor fi transmise în România de Antena 1.