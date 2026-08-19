O femeie de 59 de ani din Oradea, pensionată medical, și-a ridicat miercuri, 19 august, premiul de 52,8 milioane de lei câștigat la tragerea Loto 6/49 din 13 august. Este cel mai mare premiu acordat până acum la acest joc, iar câștigătoarea spune că banii îi vor permite să își înceapă viața de la capăt, transmite Loteria Română.

Femeia a povestit că a intrat întâmplător într-o agenție loto și a ales numerele fără o strategie anume.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viata. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a mărturisit emoționată câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, obținut la tragerea loto din 13 august a.c.”, transmite Loteria Română.

Premiul are o valoare de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro, și a fost ridicat în cursul zilei de 19 august. Câștigătoarea este din Oradea, are 59 de ani și este pensionată medical. Aceasta a mărturisit că a intrat întâmplător într-o agenție și că a completat „niște numere la nimereală”.

Femeia nu a dorit ca identitatea sa să fie făcută publică. Premiul a fost obținut la tragerea din 13 august și reprezintă cel mai mare câștig din istoria jocului Loto 6/49.

După acordarea premiului de aproape 53 de milioane de lei, Loteria Română a suplimentat cu 500.000 de lei fondul de câștiguri pentru categoria I la Loto 6/49, pentru tragerea de duminică.

Loteria Română a anunțat că duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerea de joi, 13 august, au fost acordate peste 22.000 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 55,14 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat de 3,94 milioane de lei, echivalentul a peste 751.800 de euro.

La Joker, reportul de la categoria I ajunge la 3,87 milioane de lei, adică peste 738.400 de euro. La categoria a II-a, reportul este de 231.100 de lei, peste 44.000 de euro, iar la categoria a III-a se află în joc 98.300 de lei, echivalentul a peste 18.700 de euro.

La Noroc Plus, reportul cumulat depășește 644.200 de lei, adică aproximativ 122.800 de euro. La Loto 5/40, categoria I are un report de 317.400 de lei, peste 60.500 de euro, iar la categoria a II-a sunt în joc 118.500 de lei, peste 22.600 de euro.

La Super Noroc, reportul de la categoria I este de 361.500 de lei, echivalentul a peste 68.900 de euro.

Tragerile loto vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, de la ora 18:30. Premiul de 52,84 milioane de lei câștigat pe 13 august este al doilea premiu de categoria I acordat în acest an la Loto 6/49 și cel mai mare din istoria jocului.