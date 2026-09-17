Loteria Română a organizat joi, 17 septembrie 2026, tragerile pentru Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. La extragerile acestei seri, reporturile cumulate puse în joc au depășit 22,5 milioane de lei, cele mai mari sume fiind disponibile la Loto 6/49 și Joker. Loteria Română anunțase înaintea extragerilor un report de peste 7,82 milioane de lei la categoria I a jocului Loto 6/49 și de peste 7,08 milioane de lei la Joker.

Numerele extrase joi, 17 septembrie, la cele șase jocuri sunt:

Loto 6/49: 3, 41, 44, 28, 2, 22

Noroc: 3 4 2 1 1 7 3

Joker: 45, 27, 33, 43, 26 + 20

Noroc Plus: 0 5 1 9 3 1

Loto 5/40: 24, 17, 27, 21, 18, 7

Super Noroc: 2 7 6 1 2 3

La categoria I a jocului Loto 6/49, înaintea tragerii de joi era înregistrat un report de peste 7,82 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,48 milioane de euro.

O sumă importantă era disponibilă și la Noroc. Reportul cumulat depășea 4,87 milioane de lei, reprezentând aproximativ 928.100 de euro.

Ultimul premiu de categoria I la Loto 6/49 fusese câștigat pe 13 august. Valoarea acestuia a fost de 52,83 milioane de lei, adică peste 10 milioane de euro, fiind cel mai mare premiu din istoria jocului. Biletul câștigător fusese completat cu o singură variantă simplă și costase 8,5 lei.

Un alt report important era disponibil la categoria I a jocului Joker. Suma depășea 7,08 milioane de lei, echivalentul a peste 1,34 milioane de euro.

La Noroc Plus, categoria I, reportul pus în joc era de peste 869.200 de lei, aproximativ 165.300 de euro.

La tragerea suplimentară Joker organizată duminică, 13 septembrie, a fost acordat un premiu de categoria a II-a în valoare de 904.306 lei. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din Alba Iulia.

La aceeași tragere suplimentară au fost înregistrate și două premii de categoria a III-a, fiecare în valoare de 97.986 de lei. Biletele câștigătoare au fost cumpărate din Brăila și din Sectorul 4 al Bucureștiului.

La categoria I a jocului 5/40, reportul pus în joc joi depășea 1,46 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 278.200 de euro. La Super Noroc, reportul cumulat ajunsese la peste 431.700 de lei, echivalentul a aproximativ 82.100 de euro.

La tragerea principală Loto 5/40 de duminică au fost obținute două câștiguri de categoria a II-a, fiecare în valoare de 52.686 de lei. Unul dintre bilete a fost jucat la o agenție din Craiova, iar cel de-al doilea a fost cumpărat online, prin platforma Loteriei Române.

Tot duminică, la tragerea suplimentară Loto 5/40, un bilet jucat în Rucăr, județul Argeș, a adus un premiu de 56.331 de lei.

La Tragerile Speciale Loto Aniversare organizate duminică, 13 septembrie, au fost acordate în total 48.744 de câștiguri.

Valoarea cumulată a premiilor oferite la extragerile respective a depășit 5,13 milioane de lei.