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Numerele câștigătoare la Loto, 3 septembrie. Peste 1 milion de euro, report la Joker

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Numerele câștigătoare la Loto, 3 septembrie. Peste 1 milion de euro, report la Jokerloto / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Loteria Română a organizat joi, 3 septembrie 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cele mai mari reporturi ale serii sunt la Joker, unde categoria I depășește 1,03 milioane de euro, și la Noroc, unde suma cumulată trece de 854.000 de euro.

Numerele câștigătoare la Loto, joi, 3 septembrie 2026

Loto 6/49: 25, 23, 4, 27, 7, 34

Noroc: 4 7 7 6 2 2 5

Joker: 19, 26, 38, 45, 18 + 18

Noroc Plus: 8 8 9 9 0 3

Loto 5/40: 8, 40, 2, 14, 30, 36

Super Noroc: 6 7 9 0 6 7

Tragerile de joi au venit după extragerile organizate duminică, 30 august, când au fost acordate 23.107 câștiguri, în valoare totală de peste 1,93 milioane de lei.

Peste 1 milion de euro, report la Joker

Cel mai mare report al tragerilor de joi este înregistrat la Joker. La categoria I sunt în joc peste 5,46 milioane de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 1,03 milioane de euro.

Și la categoria a II-a s-a acumulat o sumă importantă. Reportul depășește 575.300 de lei, echivalentul a aproximativ 109.400 de euro.

La Loto 6/49, reportul categoriei I a ajuns la peste 3,98 milioane de lei, respectiv mai mult de 757.700 de euro. Marele premiu nu a fost câștigat la extragerea precedentă, organizată pe 30 august.

Atunci au fost extrase numerele 34, 18, 31, 22, 25 și 46, iar la categoria a II-a au fost înregistrați 13 câștigători.

Bilet Loto

Bilet Loto. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Report de peste 4,49 milioane de lei la Noroc

O sumă importantă este în joc și la Noroc.

Reportul cumulat depășește 4,49 milioane de lei, echivalentul a peste 854.500 de euro.

La tragerea din 30 august, numărul Noroc a fost 8328522, iar premiul cel mare nu a fost câștigat.

Ce sume sunt puse în joc la celelalte trageri

La Noroc Plus, reportul categoriei I depășește 763.700 de lei, adică aproximativ 145.200 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 875.000 de lei, în timp ce la categoria a II-a sunt în joc mai mult de 105.900 de lei.

La Super Noroc, reportul categoriei I trece de 397.300 de lei, echivalentul a peste 75.500 de euro.

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