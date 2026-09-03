Numerele câștigătoare la Loto, 3 septembrie. Peste 1 milion de euro, report la Joker

Loteria Română a organizat joi, 3 septembrie 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cele mai mari reporturi ale serii sunt la Joker, unde categoria I depășește 1,03 milioane de euro, și la Noroc, unde suma cumulată trece de 854.000 de euro.

Loto 6/49: 25, 23, 4, 27, 7, 34

Noroc: 4 7 7 6 2 2 5

Joker: 19, 26, 38, 45, 18 + 18

Noroc Plus: 8 8 9 9 0 3

Loto 5/40: 8, 40, 2, 14, 30, 36

Super Noroc: 6 7 9 0 6 7

Tragerile de joi au venit după extragerile organizate duminică, 30 august, când au fost acordate 23.107 câștiguri, în valoare totală de peste 1,93 milioane de lei.

Cel mai mare report al tragerilor de joi este înregistrat la Joker. La categoria I sunt în joc peste 5,46 milioane de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 1,03 milioane de euro.

Și la categoria a II-a s-a acumulat o sumă importantă. Reportul depășește 575.300 de lei, echivalentul a aproximativ 109.400 de euro.

La Loto 6/49, reportul categoriei I a ajuns la peste 3,98 milioane de lei, respectiv mai mult de 757.700 de euro. Marele premiu nu a fost câștigat la extragerea precedentă, organizată pe 30 august.

Atunci au fost extrase numerele 34, 18, 31, 22, 25 și 46, iar la categoria a II-a au fost înregistrați 13 câștigători.

O sumă importantă este în joc și la Noroc.

Reportul cumulat depășește 4,49 milioane de lei, echivalentul a peste 854.500 de euro.

La tragerea din 30 august, numărul Noroc a fost 8328522, iar premiul cel mare nu a fost câștigat.

La Noroc Plus, reportul categoriei I depășește 763.700 de lei, adică aproximativ 145.200 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 875.000 de lei, în timp ce la categoria a II-a sunt în joc mai mult de 105.900 de lei.

La Super Noroc, reportul categoriei I trece de 397.300 de lei, echivalentul a peste 75.500 de euro.