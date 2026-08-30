Duminică, 30 august 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar Loteria Română a anunțat numerele câștigătoare. La Loto 6/49, reportul de la categoria I a fost de peste 3,11 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 592.000 de euro.

Cea mai mare sumă pusă în joc la tragerea de duminică a fost la Joker, unde reportul la categoria I a depășit 5,11 milioane de lei, respectiv aproximativ 972.600 de euro. Rezultatele sunt importante pentru participanții la toate cele șase jocuri organizate în această rundă.

Loto 6/49: 34, 18, 31, 22, 25, 46

Noroc: 8, 3, 2, 8, 5, 2, 2

Joker: 35, 22, 21, 15, 31 + 20

Noroc Plus: 5, 6, 0, 4, 5, 4

Loto 5/40: 4, 3, 21, 15, 19, 2

Super Noroc: 1, 1, 3, 0, 8, 2

Înaintea tragerii de duminică, la Loto 6/49, categoria I, era în joc un report de peste 3,11 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 592.000 de euro.

La jocul Noroc, reportul cumulat depășea 4,32 milioane de lei, respectiv aproximativ 823.100 de euro.

La Joker, categoria I, reportul era de peste 5,11 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 972.600 de euro. La categoria a II-a a aceluiași joc era înregistrat un report de peste 499.900 de lei.

La Noroc Plus, reportul de la categoria I depășea 733.100 de lei, adică aproximativ 139.400 de euro.

La Loto 5/40, la categoria I, era în joc un report de peste 757.500 de lei, echivalentul a circa 144.000 de euro. La categoria a II-a, suma reportată era de peste 47.100 de lei.

La Super Noroc, reportul de la categoria I depășea 389.700 de lei, aproximativ 74.100 de euro.

Tragerea din 30 august are loc la puțin timp după acordarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49.

La extragerea din 13 august 2026, premiul de categoria I a fost câștigat cu un bilet jucat în Oradea. Valoarea câștigului a fost de aproximativ 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost completat cu o singură variantă simplă, iar costul participării a fost de 8,5 lei.

La Loto 6/49, premiul de categoria I este acordat jucătorilor care ghicesc toate cele șase numere extrase. Categoria a II-a presupune ghicirea a cinci numere, categoria a III-a – patru numere, iar categoria a IV-a – trei numere.

Tragerea de duminică, 30 august, încheie o nouă rundă Loto, cu reporturi importante la mai multe dintre jocurile organizate de Loteria Română.