Din cuprinsul articolului Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6/49 și-a ridicat banii

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au avut loc joi, 20 august, după ce la extragerile de duminică, 16 august, au fost acordate 24.299 de câștiguri, în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

Numerele câștigătoare

Loto 6 din 49: 3, 21, 5, 40, 44, 42

Loto 5 din 40: 8, 9, 28, 33, 14, 34

Joker: 32, 30, 13, 1, 17 + 10

Noroc Plus: 8 6 0 5 8 8

Super Noroc: 0 8 5 4 2 7

Noroc: 1 3 6 6 3 5 7

La Loto 6/49, categoria I, reportul depășește 1,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 229.600 de euro. La Noroc, reportul cumulat este de peste 4 milioane de lei, respectiv mai mult de 781.100 de euro.

La Joker, categoria I, este în joc un report de peste 4,22 milioane de lei, echivalentul a peste 804.900 de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 306.600 de lei, adică aproximativ 58.400 de euro.

La Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 655.300 de lei, echivalentul a mai mult de 124.900 de euro.

Pentru Loto 5/40, categoria I, reportul depășește 445.200 de lei, respectiv aproximativ 84.900 de euro, iar la categoria a II-a sunt în joc peste 182.400 de lei, echivalentul a mai mult de 34.700 de euro.

La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 369.800 de lei, adică aproximativ 72.100 de euro.

Loteria Română a anunțat că femeia care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 și-a ridicat banii miercuri.

Premiul, în valoare de 52,839 milioane de lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro, a fost câștigat la tragerea din 13 august.

Câștigătoarea, care a ales să nu își dezvăluie identitatea, este din Oradea, are 59 de ani și este pensionată medical. Ea a povestit că a intrat întâmplător într-o agenție Loto și a completat câteva numere fără să le aleagă după o strategie anume.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a declarat câștigătoarea.