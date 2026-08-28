Carlos Alcaraz a pierdut primul loc în clasamentul celor mai bine plătiți jucători de tenis, după ce rivalul său Jannik Sinner a reușit să-l depășească la veniturile totale. Italianul a strâns în ultimele 12 luni aproximativ 58 de milioane de dolari înainte de plata taxelor și impozitelor. Clasamentul realizat de Forbes ia în calcul atât premiile obținute în competiții, cât și veniturile generate din contracte de sponsorizare, apariții publice, meciuri demonstrative și alte activități comerciale. Perioada analizată se încheie la US Open 2025.

Deși a coborât pe locul secund în clasamentul general al câștigurilor, Carlos Alcaraz rămâne jucătorul care produce mai mulți bani din activitățile desfășurate în afara competițiilor.

Spaniolul, în vârstă de 23 de ani, a obținut aproximativ 38 de milioane de dolari din sponsorizări și alte activități comerciale. Jannik Sinner a acumulat din aceleași surse aproximativ 35 de milioane de dolari.

Situația se schimbă însă atunci când sunt adăugate și premiile câștigate la turnee. Sinner ajunge astfel la venituri totale de aproximativ 58 de milioane de dolari, în timp ce Alcaraz a ajuns la 53,7 milioane de dolari. Diferența dintre cei doi este de peste 4 milioane de dolari.

Jannik Sinner, actualul lider al clasamentului ATP, devine doar al patrulea jucător care ocupă prima poziție în clasamentul anual Forbes al veniturilor din tenis, în cei 19 ani de existență ai acestui top.

Carlos Alcaraz a ocupat anterior prima poziție de două ori. Înaintea celor doi, Novak Djokovic a dominat clasamentul începând din 2023.

Recordul îi aparține însă lui Roger Federer, care a rămas cel mai bine plătit jucător de tenis timp de 15 ani consecutivi, până la retragerea sa din 2022.

Serena Williams se află pe locul al treilea în clasamentul celor mai mari venituri din tenis, cu o sumă estimată la 40,1 milioane de dolari în ultimele 12 luni.

Aryna Sabalenka ocupă poziția a patra, cu 36,1 milioane de dolari, în timp ce Coco Gauff completează primele cinci poziții, cu 35,5 milioane de dolari.

Novak Djokovic se află pe locul șase, cu venituri de aproximativ 30,2 milioane de dolari. Qinwen Zheng, Iga Swiatek și Alexander Zverev urmează în clasament, iar Elena Rybakina încheie topul celor mai bine plătiți zece jucători.

Alexander Zverev a ajuns la venituri de aproximativ 18,7 milioane de dolari în perioada analizată. Germanul, care a câștigat anul acesta Roland Garros, apare pentru prima dată în clasamentul Forbes, pe poziția a noua.

Cei zece sportivi din clasamentul Forbes au generat împreună aproximativ 333 de milioane de dolari în ultimele 12 luni. Valoarea reprezintă o creștere de 17% față de anul precedent.

Topul este dominat de Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, însă diferența dintre cei doi este mai mică dacă sunt analizate separat veniturile comerciale. Premiile din competiții au fost cele care l-au ajutat pe italian să treacă în fața rivalului său.

Topul Forbes al veniturilor din tenis