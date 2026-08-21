Carlos Alcaraz a confirmat revenirea în circuit la US Open 2026, la aproximativ patru luni după ce o accidentare la încheietura mâinii drepte l-a scos din competiție, iar spaniolul va încerca la New York să-și apere trofeul cucerit anul trecut în fața lui Jannik Sinner, potrivit ATP Tour. Anunțul a fost făcut pe 20 august, cu zece zile înainte de startul tabloului principal masculin.

US Open 2026 începe pe 30 august, iar turneul se va încheia pe 13 septembrie. Alcaraz este deja înscris pe tabloul competiției, însă revenirea sa vine după una dintre cele mai lungi pauze din cariera recentă. Spaniolul nu a mai disputat un meci oficial din aprilie.

Accidentarea la încheietura mâinii drepte l-a obligat pe Alcaraz să renunțe la mai multe turnee importante din calendar. Spaniolul a ratat inclusiv Roland Garros, Wimbledon și competițiile de la Toronto și Cincinnati.

Inițial, revenirea era așteptată mai devreme, însă Alcaraz a preferat să acorde prioritate recuperării complete. Potrivit Reuters, el și-a mărit treptat intensitatea antrenamentelor înainte de a lua decizia de a reveni la New York.

Anunțul revenirii a fost făcut printr-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, în colaborare cu jurnalistul Fabrizio Romano. Alcaraz a transmis: „M-am întors. Să mergem!”.

Pentru spaniol, US Open are o semnificație aparte. A câștigat primul său titlu de Grand Slam la New York, în 2022, iar în 2025 a cucerit din nou trofeul.

Ultima ediție a US Open s-a încheiat cu unul dintre cele mai importante dueluri din tenisul masculin actual. Alcaraz l-a învins pe Sinner cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 și a câștigat al doilea său titlu la New York.

Succesul din 2025 a fost al șaselea titlu de Grand Slam din cariera spaniolului. Victoria i-a permis, de asemenea, să revină pe primul loc în clasamentul ATP, după o perioadă de 65 de săptămâni în care Sinner ocupase poziția de lider.

Rivalitatea dintre cei doi a devenit una dintre principalele povești ale tenisului masculin din ultimii ani. În 2025, Alcaraz și Sinner au disputat finale consecutive la Roland Garros, Wimbledon și US Open, împărțindu-și trofeele.

Situația lui Jannik Sinner este mai puțin clară înaintea turneului de la New York. Italianul, actualul lider mondial, a ratat turneele de la Toronto și Cincinnati din cauza unei probleme la genunchi și nu a mai jucat de la finala câștigată la Wimbledon în luna iulie.

Sinner figurează însă pe lista de înscrieri pentru US Open 2026. ATP îl include, alături de Alcaraz și Alexander Zverev, printre principalii jucători ai tabloului masculin.

În ultimele zile, au apărut informații potrivit cărora italianul și-a reluat pregătirea la Monte Carlo, însă starea sa fizică rămâne urmărită atent înaintea deplasării la New York. Presa italiană a relatat că Sinner trebuie să continue evaluările medicale înainte de a lua decizia finală.

Prin urmare, prezența sa în competiție nu trebuie confundată cu simpla înscriere pe lista inițială a turneului. Decizia privind participarea efectivă depinde de evoluția problemei la genunchi.

Tragerea la sorți a tabloului masculin va stabili traseele celor doi și momentul în care s-ar putea întâlni, dacă amândoi vor ajunge suficient de departe în competiție.

Alcaraz va intra la US Open în postura de campion en titre și după o pauză de aproximativ patru luni. Sinner, în schimb, ar putea ajunge la New York fără meciuri oficiale disputate după Wimbledon.

Contextul medical îi pune astfel pe amândoi într-o situație diferită față de ediția precedentă. În 2025, cei doi au intrat în finala de la New York după un sezon în care au dominat principalele turnee de Grand Slam.

În cazul în care Sinner primește undă verde și cei doi sunt sănătoși, US Open 2026 poate oferi din nou unul dintre cele mai așteptate dueluri din tenisul masculin.

Turneul de la New York se desfășoară între 23 august și 13 septembrie, însă tabloul principal de simplu masculin începe duminică, 30 august. Finala masculină este programată pentru 13 septembrie.

Pentru Alcaraz, primul obiectiv este revenirea fără probleme după perioada îndelungată de pauză. Pentru Sinner, prioritatea este obținerea acordului medical pentru competiție.

Cert este că unul dintre principalii protagoniști ai ediției precedente va fi prezent la New York. Rămâne de văzut dacă și rivalul său italian va putea intra pe teren pentru a continua duelul care a dominat tenisul masculin în ultimii ani.