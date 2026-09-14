Djokovici nu mai e în top 10 ATP. Ce schimbări apar după US Open

Alexander Zverev își păstrează poziția a doua în clasamentul mondial ATP după victoria obținută duminică la US Open, însă germanul a redus considerabil diferența față de liderul Jannik Sinner. Italianul nu a participat la turneul de la New York, iar avantajul său în fruntea ierarhiei s-a redus la 1.810 puncte.

Zverev avea înaintea ultimului Grand Slam al sezonului un deficit de peste 5.000 de puncte față de Sinner, însă succesul de la US Open i-a permis să se apropie semnificativ de liderul mondial.

Finalist la New York, americanul Ben Shelton a înregistrat cea mai spectaculoasă ascensiune din partea superioară a clasamentului. La 23 de ani, acesta a urcat cinci poziții și ocupă acum locul 4, cea mai bună clasare din carieră.

Carlos Alcaraz rămâne pe poziția a treia, însă spaniolul a pierdut o parte importantă din avantajul pe care îl avea înaintea competiției. Eliminat în sferturile de finală, unde își apăra titlul cucerit anul trecut, Alcaraz mai are acum doar 880 de puncte peste Shelton. Felix Auger-Aliassime a coborât un loc, până pe poziția a cincea.

Daniil Medvedev a urcat două poziții și este acum al șaselea, în timp ce Flavio Cobolli a coborât un loc. Frances Tiafoe, semifinalist pentru a treia oară la US Open, a urcat patru poziții, până pe locul 8, cea mai bună clasare a sa.

Marea schimbare o reprezintă însă ieșirea lui Novak Djokovici din Top 10. Eliminat în primul tur, sârbul a coborât șapte poziții, până pe locul 12. Este pentru prima dată din 16 iulie 2018 când Djokovici nu mai figurează între primii zece jucători ai lumii.

Totodată, pentru prima dată din octombrie 2002, niciunul dintre membrii „Big 3” – Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovici – nu mai ocupă un loc în Top 10 ATP.

Jannik Sinner (ITA) – 11.500 puncte Alexander Zverev (GER) – 9.690 Carlos Alcaraz (ESP) – 5.560 Ben Shelton (USA) – 4.680 (+5) Felix Auger-Aliassime (CAN) – 3.890 (-1) Daniil Medvedev (RUS) – 3.770 (+2) Flavio Cobolli (ITA) – 3.720 (-1) Frances Tiafoe (USA) – 3.380 (+4) Alex De Minaur (AUS) – 3.300 (-2) Taylor Fritz (USA) – 3.175 Arthur Fils (FRA) – 3.150 Novak Djokovici (SRB) – 2.980 (-7)

În clasamentul ATP, cel mai bine clasat român este Cezar Crețu, aflat pe locul 270, cu 203 puncte.