Cea de-a douăzecea prezență a lui Novak Djokovici la turneul de la Flushing Meadows s-a transformat într-un adevărat coșmar. Legendarul campion sârb a fost învins în primul tur de argentinianul Mariano Navone, într-un meci marcat de probleme fizice severe și terminat în cinci seturi, cu scorul de 7-6 (7-5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Este pentru prima dată în întreaga sa carieră când liderul generației sale părăsește competiția de la New York chiar de la meciul de debut, conform news.ro.

Afectat vizibil de atmosfera sufocantă și de o stare generală de rău, sârbul în vârstă de 39 de ani a luptat din toate puterile pentru a evita eșecul sub acoperișul tras al arenei Arthur Ashe. Cu toate acestea, organismul său nu a mai putut susține ritmul impus de adversar în ultimele două seturi ale confruntării.

Prin această înfrângere prematură, șansele ca Novak Djokovici să doboare recordul de 98 de victorii obținute la US Open de Jimmy Connors devin tot mai incerte. Fostul lider mondial mai are nevoie de trei succesuri pentru a-l egala pe legendarul jucător american, însă performanța pare tot mai greu de atins în condițiile actuale din circuitul masculin.

În plus, lupta pentru obținerea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam devine o provocare din ce în ce mai complicată. Parcursul din acest sezon a arătat o vulnerabilitate crescută în turneele majore. După finala pierdută la Australian Open în fața lui Jannik Sinner, eliminarea fără drept de apel din semifinalele de la Wimbledon în fața aceluiași rival și eșecul din optimile de la Roland Garros contra lui Joao Fonseca, meciul din New York confirmă o perioadă extrem de dificilă.

Statisticile înregistrate de sârb la New York erau până acum impecabile. Înainte de confruntarea cu Navone, el adunase 37 de victorii consecutive în primele două runde ale turneului american, fără nicio înfrângere. Mai mult, o eliminare atât de timpurie la un turneu de Grand Slam nu se mai petrecuse de mai bine de două decenii, mai exact de la meciul pierdut în fața lui Paul Goldstein la Openul Australiei din anul 2006.

Vremea extrem de umedă a reprezentat un obstacol major pentru sârb. Fără meciuri oficiale în picioare de la Wimbledon, exceptând o scurtă apariție la Cincinnati, campionul a rămas rapid fără energie. Aversele din New York au determinat închiderea acoperișului de pe Arthur Ashe, transformând terenul central într-o adevărată saună.

Problemele fizice au fost vizibile pe tot parcursul meciului. Djokovici s-a deplasat cu greutate, a apelat frecvent la pungi cu gheață pentru a se răcori în timpul pauzelor dintre jocuri și a suferit episoade repetate de vărsături la marginea terenului. Deși a condus cu 3-0 și 4-1 în primul set, starea de rău i-a afectat randamentul, pierzând manșa la tie-break.

De cealaltă parte, Mariano Navone, ocupantul locului 49 mondial în vârstă de 25 de ani, a simțit că are șansa carierei. Cu toate acestea, sârbul a demonstrat de ce este considerat o fiară rănită pe terenul de tenis. În setul al doilea, profitând de două greșeli neforțate comise de argentinian la scorul de 5-5, Djokovici a reușit break-ul decisiv și a restabilit egalitatea pe propriul serviciu, arătând că refuză să cedeze fără luptă.