Cât de mult mai contează programele de internship în carieră și ce experiențe neplăcute pot avea tinerii la început de carieră. Explicația unui recrutor

Pentru mulți tineri, primul contact cu piața muncii nu se face direct printr-un job permanent, ci printr-un internship. Aceste programe sunt esențiale pentru a dobândi experiență practică, a înțelege modul în care funcționează o companie și, nu în ultimul rând, pentru a-și construi un CV competitiv. Flaviu Boerescu, managing partener la Recrut’Art Sibiu, a explicat pentru EVZ că aceste programe le oferă tinerilor ocazia să înțeleagă realitățile profesionale și să testeze domeniul în care doresc să activeze mai departe.

Un internship este o perioadă de practică profesională, care se desfășoară de obicei înainte sau imediat după terminarea studiilor. Tinerii care participă la un astfel de program lucrează efectiv într-o companie, contribuie la proiecte reale și învață cum să aplice cunoștințele teoretice dobândite în diferite situații concrete.

Legislația în vigoare reglementează clar drepturile celor care aleg un astfel de program, dar și obligațiile angajatorilor.

Conform legii, orice internship trebuie să fie remunerat cu o indemnizație de minimum 50% din salariul minim brut pe economie, calculată proporțional cu numărul de ore lucrate.

Aceasta înseamnă că suma primită depinde de salariul minim valabil la momentul internshipului, indemnizația este obligatorie indiferent de domeniu sau experiență, iar plata trebuie menționată explicit în contract.

Începând cu modificările legislative din 2025, o companie poate avea simultan până la 10% interni din numărul total de angajați. Această creștere oferă mai multe oportunități reale de practică, mai ales în companiile mari și în industriile competitive.

Perioada este considerată vechime în muncă, ceea ce reprezintă un avantaj important pentru tineri. La finalul programului, angajatorul trebuie să elibereze un certificat care să includă perioada desfășurată, activitățile realizate și calificativul obținut, document care poate fi folosit ulterior la angajare sau în procesele de selecție pentru alte joburi.

Legea prevede reguli clare privind timpul de muncă: maximum 40 de ore pe săptămână pentru internii majori și maximum 30 de ore pe săptămână (cel mult 6 ore pe zi) pentru internii minori. Internshipul nu presupune ore suplimentare sau activități care nu au legătură cu obiectivele de învățare.

O noutate importantă introdusă în 2025 este că internii au dreptul la zile de odihnă plătite, proporțional cu durata internshipului, apropiind astfel această experiență de un contract de muncă.

Companiile care decid să angajeze un intern în maximum 60 de zile de la finalizarea programului și păstrează contractul cel puțin 24 de luni pot primi o primă de aproximativ 1.000 de euro pentru fiecare intern angajat. Acest mecanism încurajează păstrarea celor mai buni candidați în echipă.

Internshipul trebuie să fie reglementat printr-un contract semnat înainte de începerea activității și să fie coordonat de un mentor desemnat. Programul nu poate fi folosit pentru a înlocui un job full-time, iar scopul principal trebuie să fie formarea profesională și învățarea, nu munca repetitivă. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, programul nu mai poate fi considerat internship legal.

„În trecut, când bătaia pe locurile de muncă din anumite domenii era foarte mare, companiile aveau interes să atragă tineri înainte de terminarea studiilor, iar cei care se descurcau bine puteau apoi să acceseze o poziție permanentă în companie”, explică Flaviu Boerescu, managing partner la Recrut’Art.

Cu toate acestea, nu toate internshipurile garantează că tinerii vor obține automat un loc de muncă permanent la finalul programului. Uneori, acestea sunt concepute mai mult ca oportunități de învățare și acumulare de experiență, iar angajatorii pot avea nevoie de personal doar pe termen limitat sau pentru proiecte specifice.

„Din păcate, se poate întâmpla ca aceste programe să fie și o portiță pentru companie astfel încât să își asigure personal pe o anumită perioadă, dar fără să aibă o obligație față de cei care vin în internship. Am întâlnit și astfel de situații. Am avut candidați care făcuseră un internship și au avut speranțe, dar acestea nu s-au concretizat poate nu doar din cauza modului în care au performat, ci pentru că angajatorul a avut nevoie de personal doar pe perioada verii”, adaugă Boerescu.

Chiar și așa, experiența acumulată rămâne valoroasă, mai spune reprezentantul agenției de recrutare.

Tinerii învață să gestioneze sarcini, să comunice cu colegii și superiorii și să se adapteze la ritmul unei companii reale. În plus, pentru domenii precum cel juridic sau financiar, un internship la o companie cu reputație poate fi decisiv pentru parcursul profesional ulterior.

„Dacă acea companie este relevantă ca profil și imagine – să spunem că vorbim de un domeniu precum cel juridic – atunci le recomand tinerilor să nu rateze o astfel de experiență. De obicei, companiile cu o bună reputație, care au interes să își găsească angajați buni, oferă astfel de programe”, subliniază Boerescu.

Pe lângă experiența practică, un internship le oferă tinerilor și oportunitatea de a-și construi rețele profesionale și de a învăța care sunt așteptările reale ale pieței muncii.