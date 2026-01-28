Social

Cele mai căutate abilități pe piața muncii în 2026. Cât de mult mai contează cum te prezinți la interviul de angajare

Cele mai căutate abilități pe piața muncii în 2026. Cât de mult mai contează cum te prezinți la interviul de angajareRobot. Sursa foto: AI
Piața muncii se arată tot mai competitivă în 2026, iar angajatorii pun accent pe competențele digitale și pe abilitatea candidaților de a folosi tehnologia, inclusiv inteligența artificială, pentru optimizarea proceselor și creșterea performanței la nivelul companiilor. Competențele în programare, analiza datelor și utilizarea platformelor AI devin esențiale, iar candidații care stăpânesc aceste domenii sunt cei mai căutați pe piața muncii.

Competențele digitale și cunoștințele solide legate de inteligența artificială, aspecte esențiale

În același timp, competențele personale și sociale continuă să fie la fel de importante. Comunicarea clară și eficientă, capacitatea de a rezolva probleme, gândirea critică și flexibilitatea rămân calități decisive, mai ales într-un context în care companiile își desfășoară activitatea într-un mediu aflat într-o continuă schimbare.

Experții în resurse umane subliniază că, în prezent, nu este suficient să deții doar calificările tehnice. Felul în care te prezinți la interviu poate face diferența între a obține jobul dorit și a fi respins. Capacitatea de a răspunde clar și coerent la întrebări, de a demonstra motivația și de a evidenția experiența și realizările într-un mod relevant pentru companie este esențială.

Interviu angajare. Sursa foto: Freepik

Prima impresie contează la fel de mult

Prima impresie are o importanță crucială, iar interviul de angajare nu mai reprezintă doar o simplă formalitate.

PSD respinge varianta unui guvern minoritar și pune presiune pe Cabinetul Bolojan
Fenomenul care are loc în Rusia va bulversa România. Prognoza oferită de specialiști

Acesta devine un test real al abilităților de comunicare, al încrederii și al capacității candidatului de a demonstra concret valoarea pe care o poate aduce în companie

Prima impresie rămâne la fel de importantă chiar și atunci când interviurile se desfășoară online. Tot mai multe companii aleg această metodă pentru flexibilitate și eficiență, dar modul în care candidatul se prezintă în fața camerei, tonul vocii, claritatea răspunsurilor și limbajul nonverbal continuă să influențeze puternic decizia angajatorului.

Inteligența artificială, între eficiență și presiune pentru angajați

Modelele lingvistice AI sunt capabile să genereze sugestii și recomandări aproape instantaneu, oferindu-le angajaților un suport rapid în luarea deciziilor sau în desfășurarea sarcinilor zilnice. Totuși, eficiența acestor instrumente depinde în mare măsură de modul în care oamenii le folosesc.

Angajații trebuie să aibă capacitatea de a identifica problemele cu adevărat importante, să analizeze informațiile furnizate de AI și să transforme aceste recomandări în soluții practice și eficiente.

