Inteligența artificială afectează piața muncii. Multe joburi vor dispărea

Inteligența artificială va schimba radical piața muncii, iar profesioniștii din domeniile umaniste riscă să fie cei mai afectați, a avertizat Alex Karp, CEO-ul Palantir, în cadrul unei discuții cu Larry Fink, CEO al BlackRock, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, potrivit El economista.

În opinia sa, persoanele cu calificări tehnice sau profesionale vor continua să găsească oportunități, în timp ce absolvenții de filosofie, literatură sau alte discipline umaniste se vor confrunta cu provocări în găsirea unui loc de muncă.

„Nu contează dacă ai studiat la cea mai bună universitate din lume. Dacă ai studiat filosofie sau alte domenii umaniste, cu puțin noroc, vei avea o altă abilitate, pentru că asta va fi greu de vândut”, a afirmat Karp, subliniind că valoarea practică a unor competențe creative ar putea să scadă pe măsură ce IA preia sarcinile tradițional umane.

Declarațiile CEO-ului Palantir contrastează cu previziunile majorității experților, care susțin că automatizarea va înlocui mai întâi munca manuală, lăsând loc pentru creativitate și gândire critică. Karp crede însă că viitorul aparține meseriașilor și tehnicienilor care dețin abilități practice și transferabile.

Palantir, companie specializată în software pentru analiza datelor complexe cu ajutorul inteligenței artificiale, susține de ani de zile formarea profesională ca alternativă la diplomele universitare tradiționale. În 2025, firma a lansat o bursă pentru elevii de liceu, care le permite acestora să efectueze stagii remunerate și să susțină interviuri pentru posturi cu normă întreagă la finalul programului.

„Cred că avem nevoie de diferite modalități de evaluare a aptitudinilor. În trecut, modul în care evaluam aptitudinile nu ar fi relevat pe deplin cât de de neînlocuit sunt talentele acelei persoane”, a spus Karp.

Ca exemplu, CEO-ul a menționat tehnicienii care lucrează în fabricarea bateriilor, descriindu-i drept „foarte valoroși, dacă nu chiar de neînlocuit, deoarece îi putem transforma foarte repede în ceva diferit de ceea ce erau înainte”.

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai sofisticată, locurile de muncă creative, considerate până acum protejate de automatizare, ar putea fi primele afectate. În schimb, cei cu abilități tehnice sau profesionale practice vor deveni resurse tot mai valoroase pentru companii, fiind mai greu de înlocuit de mașini.