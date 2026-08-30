România încheie Mondialele de canotaj cu încă un aur, la 8+1 mixt

România a încheiat în cel mai spectaculos mod Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam. Echipajul de 8+1 mixt a câștigat duminică ultima finală a competiției și a adus delegației tricolore a treia medalie de aur a acestei ediții.

Barca României, alcătuită din Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu, a dominat cursa și a încheiat-o pe primul loc.

Echipajul tricolor a oprit cronometrul după 5 minute, 35 de secunde și 75 de sutimi, suficient pentru a-și adjudeca titlul mondial în ultima probă programată la Amsterdam.

Victoria are o însemnătate specială pentru Simona Radiș și Adriana Adam, cele două sportive reușind o performanță fără precedent în istoria Campionatelor Mondiale de canotaj.

Ambele au urcat de trei ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la această ediție. Radiș și Adam au cucerit mai întâi aurul în proba de dublu vâsle, iar apoi au făcut parte din echipajul feminin de 8+1 care a câștigat titlul mondial.

Succesul din proba mixtă a completat astfel o serie perfectă pentru cele două canotoare. Prin cele trei titluri obținute la Amsterdam, Simona Radiș și Adriana Adam au devenit primele sportive din istoria Campionatelor Mondiale de canotaj care câștigă trei medalii de aur la aceeași ediție.

Performanța lor vine într-o zi în care România a demonstrat din nou forța pe care o are în probele de echipaj. Titlul mondial obținut de barca mixtă a fost al treilea aur al delegației tricolore la competiția de la Amsterdam.

Pentru Simona Radiș, succesul reprezintă încă o confirmare a statutului său în canotajul mondial, în timp ce Adriana Adam își consolidează și ea un palmares impresionant.

Mondialele de la Amsterdam se încheie, astfel, cu un rezultat memorabil pentru România. Pe lângă cele trei titluri mondiale, performanța istorică realizată de Radiș și Adam adaugă o bornă importantă în istoria competiției și confirmă nivelul ridicat al canotajului românesc.