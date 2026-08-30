România a obținut duminică un nou rezultat spectaculos la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam. Echipajul feminin de 8+1 a cucerit medalia de aur după o finală controlată aproape în totalitate de sportivele tricolore, care au stabilit și un nou record mondial al probei.

Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu au încheiat cursa în 5 minute, 51 de secunde și 88 de sutimi.

Româncele au pornit în forță și au preluat rapid inițiativa.

Pe parcursul cursei, echipajul tricolor a reușit să-și păstreze avantajul și să impună ritmul până la final, trecând primul linia de sosire și transformând cursa pentru titlul mondial într-o demonstrație de forță.

Performanța de la Amsterdam are o semnificație aparte și pentru Simona Radiș. Campioana olimpică își trece în palmares al doilea titlu mondial al acestei ediții. Cu doar două zile înainte, Radiș cucerise aurul împreună cu Adriana Adam în proba de dublu vâsle.

Succesul echipajului de 8+1 confirmă forma excelentă a canotajului românesc la actuala ediție a Campionatelor Mondiale și adaugă un nou rezultat important palmaresului tricolorelor.

Ziua de concurs nu se încheie însă pentru România după triumful din proba feminină. Un alt echipaj românesc urma să intre pe apă duminică după-amiază, în finala A a probei de 8+1 mixt.

Cursa este programată la ora 16:08, iar România aliniază un echipaj format din Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu.

Astfel, mai multe dintre sportivele care au contribuit la victoria feminină revin rapid în competiție, cu șansa de a lupta pentru o nouă medalie mondială.

Pentru România, rezultatul obținut la Amsterdam reprezintă una dintre performanțele importante ale acestei ediții a Mondialelor de canotaj, iar recordul mondial stabilit în finala feminină de 8+1 amplifică valoarea succesului.