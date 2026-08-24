România debutează la Mondialele de canotaj de la Amsterdam

România începe luni, 24 august, participarea la Campionatele Mondiale de canotaj 2026 de la Amsterdam, unde va avea 14 echipaje la start, iar primele patru bărci tricolore intră în concurs chiar în prima zi, în probele de dublu rame și dublu vâsle, la feminin și masculin, potrivit publicației de specialitate World Rowing.

Competiția se desfășoară între 24 și 30 august, pe canalul Bosbaan din Amsterdam, și reunește peste 830 de sportivi din 64 de țări. Pentru România, startul Mondialelor vine după o perioadă cu rezultate importante în competițiile internaționale, inclusiv la Campionatele Europene de la Varese.

Primele echipaje românești intră în seriile programate luni după-amiază.

Adriana Adam și Simona Radiș vor concura în proba de dublu rame feminin. Cele două sportive, campioane europene en-titre, sunt printre echipajele importante ale României la Amsterdam și urmează să ia startul în prima zi a competiției.

La masculin, Ștefan Berariu și Florin Lehaci vor concura în proba de dublu rame. Cei doi au câștigat titlul european la Varese și au avut rezultate importante și în sezonul internațional.

În programul primei zile se mai află și echipajul feminin de dublu vâsle, format din Mădălina Cornea și Alexandra Ungureanu, precum și echipajul masculin alcătuit din Andrei Cornea și Marian Enache.

Programul oficial al Campionatelor Mondiale confirmă faptul că seriile de dublu rame și dublu vâsle se desfășoară luni, în prima zi de concurs.

Unul dintre cele mai urmărite echipaje românești este cel format din Andrei Cornea și Marian Enache.

Cei doi, campioni olimpici la dublu vâsle, revin împreună în această formulă după o perioadă în care nu au concurat în aceeași barcă. Proba de dublu vâsle masculin este una dintre cele mai competitive ale Mondialelor, iar rezultatele seriilor vor stabili parcursul echipajelor în fazele următoare.

România va concura la Amsterdam în probe feminine, masculine și mixte, având în total 14 echipaje înscrise la competiție.

Delegația tricoloră ajunge la Campionatele Mondiale după o ediție foarte bună a Campionatelor Europene de la Varese, din Italia.

România a încheiat competiția europeană pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu șase medalii de aur, una de argint și una de bronz.

La ediția precedentă a Campionatelor Mondiale, organizată la Shanghai, în China, sportivii români au obținut șase medalii: două de aur și patru de argint.

Rezultatele din ultimele competiții internaționale fac ca România să fie una dintre delegațiile urmărite la Amsterdam, unde vor fi acordate titlurile mondiale în mai multe clase olimpice, internaționale și paralimpice.

Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam se desfășoară timp de șapte zile, între 24 și 30 august.

Primele curse au loc luni, iar competiția intră treptat în fazele eliminatorii și în semifinalele programate în zilele următoare. Finalele pentru medalii sunt programate începând de joi, 27 august, și continuă până duminică, 30 august, potrivit programului oficial al competiției.

Pentru echipajele României, debutul de luni reprezintă primul pas într-o săptămână de concurs în care vor încerca să confirme rezultatele obținute în sezonul internațional și să lupte pentru prezențe în finalele mondiale.