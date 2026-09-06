România a dominat Europenele U23 de canotaj. Nouă medalii de aur în Polonia

România a încheiat duminică pe primul loc în clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene U23 de canotaj de la Kruszwica, în Polonia. Sportivii români au cucerit nouă medalii de aur și una de argint, după o serie de finale în care echipajele tricolore s-au impus în mai multe probe, potrivit Federației Române de Canotaj.

Prima medalie de aur a zilei a venit în proba de dublu rame feminin, prin Iulica Ursu și Andreea Petras.

Echipajul român de dublu rame feminin a reușit să întoarcă situația după ce Lituania a condus în prima parte a cursei. Iulica Ursu și Andreea Petras au trecut în față și au câștigat finala cu un avantaj de 3,16 secunde.

România a obținut și singura medalie de argint a competiției la dublu rame masculin. Mateus Cozminciuc și Fabrizio Scripcariu au încheiat cursa în 6:58,44, în urma echipajului Greciei, care a terminat în 6:54,49. Franța a ocupat locul al treilea.

Echipajele tricolore au dominat apoi probele de patru rame. La masculin, Cosmin Pleșescu, Eduard Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Leontin Nuțescu au câștigat titlul european.

Românii au terminat cursa cu 3,8 secunde înaintea Danemarcei. În proba feminină, Andreea Marin, Mădălina Ursaciuc, Iliana Cantoriu și Iuliana Boldea au adus un nou aur pentru România. Echipajul a încheiat finala în 7:18,11. Austria a terminat pe locul al doilea, cu 7:20,55, iar Germania a ocupat poziția a treia, cu 7:27,21.

România s-a impus și în finala de patru vâsle feminin. Ioana Cristescu, Francesca Stejar, Sonia Bita și Daria Maximiuc au controlat cursa și au trecut linia de sosire în 7:09,40. Elveția a încheiat pe locul secund.

Seria victoriilor românești a continuat în probele de opt plus unu rame. La masculin, Antonel Avăcăriței, Andrei Perdei, Patrick Sebestyen, Sebastian Tașcă, Nicolae Stoian, Sergiu Anfimov, Mateus Cozminciuc, Fabrizio Scripcariu și Maria Iancu, în rol de cârmaci, au cucerit aurul.

România a încheiat cursa cu un avans de 5,51 secunde față de Cehia. Titlul european a venit și în proba feminină. Marina Balint, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Stejara Olariu, Bianca Drăghici, Iulica Ursu, Denisa Ailincăi și Irina Despa, cârmaci, au terminat cu 9,17 secunde înaintea Italiei.

Bianca Ifteni, campioană mondială în acest an, a câștigat și titlul european în proba de schif simplu feminin. Sportiva română a dominat finala și a trecut linia de sosire cu 5,96 secunde înaintea lituaniencei Agne Kubaityte.

Un alt succes a venit în proba de dublu vâsle mixt. David Chitic și Stejara Olariu au terminat cursa în 6:59,34.

Echipajul român a avut un avantaj de peste 12 secunde în fața Italiei.

Ultima finală a competiției, cea de opt plus unu rame mixt, a fost câștigată tot de România.

Andrea Marin, Mădălina Ursaciuc, Iuliana Cantoriu, Iuliana Boldea, Cosmin Pleșescu, Eduard Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Maria Iancu, cârmaci, s-au impus cu timpul de 6:15,64.

Prin rezultatele obținute la Kruszwica, România a încheiat Campionatele Europene U23 de canotaj cu nouă medalii de aur și una de argint, suficient pentru primul loc în clasamentul pe medalii.

La ediția din 2024, România cucerise tot nouă titluri europene la canotaj, iar în 2025 bilanțul fusese de șase medalii de aur, una de argint și două de bronz.