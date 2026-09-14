Politica

Rolul Mirabelei Grădinaru în activitățile interne și internaționale, explicat de Nicușor Dan

Rolul Mirabelei Grădinaru în activitățile interne și internaționale, explicat de Nicușor DanMirabela Gradinaru. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a explicat, luni, care este rolul partenerei sale, Mirabela Grădinaru, în activitățile publice și în strategia Administrației Prezidențiale. Șeful statului a declarat că, pe plan intern, aceasta are un rol de „facilitator”, punând în legătură organizații neguvernamentale, autorități și reprezentanți ai unor instituții.

„Ea a fost întotdeauna preocupată de tematica asta. Prin faptul că are această expunere publică, reușește să pună împreună oameni care nu reușeau să ajungă unii la alții, de exemplu ONG-uri care au diferite inițiative și care trebuie să fie puse împreună cu autorități publice sau chiar șefi de spitale care nu ajungeau să discute cu ministrul Sănătății. Și are rolul ăsta de facilitator, asta pe activitatea pe plan intern”, a explicat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Este o formă de diplomație care ajută România”

Președintele a explicat că, pe plan internațional, Mirabela Grădinaru participă la diferite evenimente și întâlniri, pe care le-a încadrat într-o formă de diplomație.

„Pe plan internațional este invitată la diferite evenimente și este o formă de diplomație care ajută România”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a dat ca exemple participarea partenerei sale în Ucraina și la diferite formate organizate în cadrul Adunării Generale a ONU.

Nicusor Dan Mirabela Grădinaru

Nicusor Dan și Mirabela Grădinaru. Sursa foto: Captură video

„Faptul că s-a dus în Ucraina, că a participat în diferite formate acum la Adunarea Generală ONU, eu cred că ajută România tocmai pentru că expune și dă o imagine corectă despre ce face România în diferite domenii, cum ar fi sănătate, situații de urgență, ajutor pentru tineri vulnerabili”, a mai declarat Nicușor Dan, la un post TV.

Potrivit președintelui, participarea la astfel de evenimente îi permite, în același timp, să acumuleze experiență de la persoane și organizații care lucrează de mai mult timp pe aceste teme: „Și, pe de altă parte, câștigă experiență de la alții care s-au apucat de problemele astea mai demult”.

Mirabela Grădinaru a participat la evenimente comune cu mai multe Prime Doamne, între care Melania Trump, soția președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

De asemenea, Mirabela Grădinaru a participat, alături de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinău, la o conferință privind siguranța online.

Stiri calde

21:17 - Comisia de anchetă: Remunerații excesive, proprietăți neînregistrate și achiziții suspecte la întreprinderile de stat

21:08 - Schimbare la Arena Națională. Ce se întâmplă cu parcarea de 1.250 de locuri

20:58 - Oligarhul rus care ar fi plătit sute de mii de dolari pentru nunta lui Donald Trump Jr.

20:50 - ANRE, peste 1.000 de sancțiuni în energie. Inspectorii au găsit perioade de testare „nefiresc de mari”

20:38 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  15 septembrie 2026. Supernova

20:30 - Kelemen Hunor cere compromis între PSD și PNL. „Lucrurile se complică în fiecare zi”

HAI România!

BRICS schimbă raportul de putere la nivel mondial. Adrian Severin: „O altă ordine a lumii se naște”

BRICS schimbă raportul de putere la nivel mondial. Adrian Severin: „O altă ordine a lumii se naște”

Dan Andronic, despre exercițiul MOBEX 2026: „Trebuie să ne întrebăm dacă alegerea zonelor are vreo semnificație”

Dan Andronic, despre exercițiul MOBEX 2026: „Trebuie să ne întrebăm dacă alegerea zonelor are vreo semnificație”

Români, puneți-vă centura! Urmează impactul

Români, puneți-vă centura! Urmează impactul

Proiecte speciale