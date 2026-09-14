Președintele Nicușor Dan a explicat, luni, care este rolul partenerei sale, Mirabela Grădinaru, în activitățile publice și în strategia Administrației Prezidențiale. Șeful statului a declarat că, pe plan intern, aceasta are un rol de „facilitator”, punând în legătură organizații neguvernamentale, autorități și reprezentanți ai unor instituții.

„Ea a fost întotdeauna preocupată de tematica asta. Prin faptul că are această expunere publică, reușește să pună împreună oameni care nu reușeau să ajungă unii la alții, de exemplu ONG-uri care au diferite inițiative și care trebuie să fie puse împreună cu autorități publice sau chiar șefi de spitale care nu ajungeau să discute cu ministrul Sănătății. Și are rolul ăsta de facilitator, asta pe activitatea pe plan intern”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că, pe plan internațional, Mirabela Grădinaru participă la diferite evenimente și întâlniri, pe care le-a încadrat într-o formă de diplomație.

„Pe plan internațional este invitată la diferite evenimente și este o formă de diplomație care ajută România”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a dat ca exemple participarea partenerei sale în Ucraina și la diferite formate organizate în cadrul Adunării Generale a ONU.

„Faptul că s-a dus în Ucraina, că a participat în diferite formate acum la Adunarea Generală ONU, eu cred că ajută România tocmai pentru că expune și dă o imagine corectă despre ce face România în diferite domenii, cum ar fi sănătate, situații de urgență, ajutor pentru tineri vulnerabili”, a mai declarat Nicușor Dan, la un post TV.

Potrivit președintelui, participarea la astfel de evenimente îi permite, în același timp, să acumuleze experiență de la persoane și organizații care lucrează de mai mult timp pe aceste teme: „Și, pe de altă parte, câștigă experiență de la alții care s-au apucat de problemele astea mai demult”.

Mirabela Grădinaru a participat la evenimente comune cu mai multe Prime Doamne, între care Melania Trump, soția președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

De asemenea, Mirabela Grădinaru a participat, alături de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinău, la o conferință privind siguranța online.