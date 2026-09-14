Politica

Claudiu Manda atacă ideea Guvernului tehnocrat: România nu are nevoie de un armistițiu

Claudiu Manda atacă ideea Guvernului tehnocrat: România nu are nevoie de un armistițiuClaudiu Manda. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a respins soluția unui Guvern tehnocrat readusă în discuție de premierul interimar Ilie Bolojan. Social-democratul susține că România are nevoie de un Executiv cu legitimitate politică, sprijin parlamentar și puteri depline, în contextul crizei politice care durează de mai multe luni.

„România nu are nevoie de un «armistițiu». România are nevoie de un Guvern. Unul cu legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică. Exact de ceea ce avea nevoie și acum patru luni”, a precizat social-democratul, Claudiu Manda, într-o postare publicată pe Facebook.

Manda îl critică pe Bolojan pentru momentul în care reia tema unui nou Guvern

Claudiu Manda a legat declarațiile recente ale lui Ilie Bolojan de situația politică începută în urmă cu patru luni și a acuzat faptul că soluțiile prezentate acum erau valabile și atunci.

„După mai bine de patru luni, domnul Bolojan a descoperit că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Corect, (…) doar că toate aceste lucruri erau valabile și acum patru luni, atunci când Parlamentul v-a demis prin moțiune de cenzură, după o guvernare în care ați numit «reformă» aproape fiecare măsură de austeritate pusă pe umerii românilor”, a acuzat social – democratul Claudiu Manda, într-o postare publicată pe Facebook

Europarlamentarul PSD a afirmat și că România se află „în pragul unei noi crize în sănătate”.

El a spus că efectele sunt resimțite de „cei care au cea mai mare nevoie ca statul să funcționeze: oamenii bolnavi, cei pentru care accesul la servicii medicale nu este o cifră într-un buget, ci poate face diferența într-un moment critic”.

Guvernul tehnocrat, din nou în centrul disputei politice

Criticile lui Claudiu Manda vin după ce Ilie Bolojan a readus în discuție posibilitatea formării unui Guvern tehnocrat pentru ieșirea din actualul blocaj politic.

Social-democratul a afirmat că aceeași variantă fusese prezentată și în urmă cu patru luni.

„Despre aceeași soluție vorbeați și acum patru luni, domnule Bolojan. Atunci ne mințeați că stabilitatea României este mai importantă decât calculele politice și vă declarați gata să susțineți un Guvern tehnocrat”, acuză Manda.

Săptămâna trecută, Ilie Bolojan a reluat ideea formării unui Executiv de tranziție alcătuit din specialiști. Potrivit variantei prezentate de premierul interimar, un asemenea Guvern ar putea pregăti bugetul pentru anul următor, finaliza procedurile din PNRR și gestiona perioada de iarnă.

Criza politică durează din luna mai

Actualul blocaj politic a început în luna mai, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Moțiunea a fost inițiată de PSD și AUR și a primit suficiente voturi în Parlament pentru demiterea Executivului. De atunci, Guvernul funcționează în regim de interimat, iar discuțiile pentru găsirea unei formule care să obțină sprijinul necesar în Parlament nu au dus până acum la instalarea unui nou Executiv cu puteri depline.

În acest context, varianta unui Guvern tehnocrat a reapărut în dezbaterea politică, însă Claudiu Manda respinge soluția și susține că România are nevoie de un Executiv care să beneficieze de legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică.

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