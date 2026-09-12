Executivul a majorat taxele, a redus pensiile și a înghețat salariile bugetarilor și alocațiile copiilor, însă cheltuielile pentru protocol și transportul demnitarilor continuă să reprezinte sume importante din bugetul public. Secretariatul General al Guvernului (SGG) a alocat peste 2,3 milioane de lei pentru mesele și tratațiile de la Palatul Victoria, în timp ce alte 13 milioane de lei au fost cheltuite pentru servicii de transport auto cu șofer. Costurile totale ar putea fi mai mari, deoarece la aceste sume se adaugă și cheltuielile aferente contractelor încheiate de Cancelaria Prim-Ministrului, ale căror valori nu sunt publice, arată Libertatea.

La începutul anului 2026, Secretariatul General al Guvernului a încheiat un contract cu Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), prin SRP TRIUMF, pentru servicii de protocol la Palatul Victoria. Contractul, în valoare de 230.475 de lei, cu TVA inclus, a vizat mesele și tratațiile din luna februarie.

Suma a fost cu aproximativ 17% mai mare decât cea alocată pentru aceeași perioadă a anului trecut.

În februarie, SGG a încheiat un al doilea contract, în aceeași valoare de 230.475 de lei, pentru serviciile de protocol din luna martie. Ulterior, în aprilie, a fost semnat un al treilea contract, în valoare de 1.843.798 de lei, cu TVA inclus, pentru perioada mai-decembrie 2026, potrivit sursei.

În total, cheltuielile pentru mesele și tratațiile de la Palatul Victoria au ajuns la 2.304.748 de lei în acest an. Suma este de aproximativ 3,5 ori mai mare decât cea cheltuită în anul precedent.

Contractele încheiate cu RA-APPS prevăd furnizarea mai multor tipuri de servicii pentru oficialii și angajații Guvernului. Printre acestea se numără gustările, produsele de patiserie și cofetărie, apa, cafeaua și băuturile răcoritoare oferite la reuniuni și întâlniri de lucru.

Serviciile de protocol acoperă și mesele pentru ședințele de guvern, reuniunile pregătitoare, ședințele de lucru cu durată prelungită, precum și tratațiile destinate cabinetelor demnitarilor.

De asemenea, contractele includ organizarea de mese oficiale și cocktailuri pentru evenimentele de protocol ale viceprim-ministrului, secretarului general și secretarului general adjunct al Guvernului, precum și ale altor demnitari.

RA-APPS trebuie să asigure și mesele zilnice pentru membrii delegațiilor oficiale invitate pe cheltuiala statului român.

În același timp, angajații Guvernului și jurnaliștii acreditați pot cumpăra de la bufetele Palatului Victoria mâncare caldă, gustări reci și produse de patiserie sau cofetărie.

Anexele contractelor stabilesc limitele maxime ale cheltuielilor pentru tratații și mese de protocol suportate din fonduri publice. Anexele aferente anului 2026 nu au fost făcute publice, însă valorile din anul precedent oferă o imagine asupra sumelor alocate.

În 2025, fondul lunar de protocol al viceprim-ministrului era de 700 de lei. Secretarul general al Guvernului avea la dispoziție 550 de lei pe lună, iar un consilier de stat beneficia de un plafon de 300 de lei lunar, mai arată sursa.

Pentru mesele oferite la ședințele de guvern și la întâlnirile de lucru cu durată prelungită, cheltuielile puteau ajunge la 150 de lei pentru fiecare persoană.

În cazul tratațiilor destinate delegațiilor străine sau românești formate din mai mult de patru persoane, plafonul era de 50 de lei pentru fiecare participant. Pentru videoconferințe, analize, ședințe pregătitoare, comandamente speciale și întâlniri pentru organizarea de evenimente, suma prevăzută era de 125 de lei de persoană.

În funcție de demnitarul care organiza evenimentul, mesele oficiale aveau plafoane diferite în 2025.

360 de lei pentru fiecare persoană, atunci când evenimentul era organizat de viceprim-ministru sau de secretarul general al Guvernului;

120 de lei pentru fiecare persoană, în cazul unui secretar de stat sau al unui consilier de stat;

90 de lei pentru fiecare persoană, dacă evenimentul era organizat de un subsecretar de stat.

Pentru cocktailuri, sumele prevăzute în contracte erau de 100 de lei de persoană, atunci când evenimentul era organizat de viceprim-ministru sau de secretarul general al Guvernului, și de 25 de lei de persoană, în cazul unui secretar de stat, subsecretar de stat sau consilier de stat.

Și mesele zilnice ale membrilor delegațiilor oficiale invitate pe cheltuiala României aveau tarife stabilite pentru anul 2025.

Pentru delegațiile primite de viceprim-ministru sau de secretarul general al Guvernului, suma alocată era de 360 de lei pentru fiecare persoană. În cazul delegațiilor primite de secretari sau subsecretari de stat, plafonul era de 130 de lei de persoană.

Contractele încheiate pentru anul 2026 prevăd bugete lunare mai mari cu 17%, ceea ce înseamnă că și limitele individuale de cheltuieli au crescut față de anul precedent.

Pe lângă fondurile alocate pentru protocol, Secretariatul General al Guvernului a cheltuit aproximativ 13 milioane de lei pentru servicii de transport auto cu șofer.

Contractele prevăd utilizarea a 45 de mașini cu șofer, destinate transportului oficial. Valoarea totală a cheltuielilor pentru aceste servicii ar putea fi, de asemenea, mai mare dacă sunt luate în calcul și contractele gestionate de Cancelaria Prim-Ministrului, ale căror detalii financiare nu sunt publice.