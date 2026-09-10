Ilie Bolojan readuce în discuție varianta unui guvern tehnocrat, pe care o vede drept o posibilă soluție pentru depășirea actualului blocaj politic. Premierul demis susține că un Executiv format în principal din specialiști ar putea gestiona, într-o perioadă de tranziție, problemele urgente cu care se confruntă România.

Bolojan a explicat că un Executiv cu o misiune temporară ar trebui să pregătească bugetul pentru anul viitor, să facă rectificarea bugetară și să finalizeze procedurile legate de PNRR.

Premierul interimar susține că ideea unui guvern tehnocrat ar putea reprezenta o soluție pentru perioada următoare, în condițiile în care România are nevoie de decizii rapide.

„Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, văd un guvern tehnocrat în această formulă, în principal care să se bazeze pe tehnocrați”, a afirmat Bolojan joi seara.

Potrivit acestuia, Executivul ar urma să aibă o misiune clară și limitată, concentrată asupra unor obiective administrative și economice importante.

Printre prioritățile enumerate de Ilie Bolojan se află pregătirea bugetului pentru anul viitor, rectificarea bugetară și finalizarea procedurilor legate de PNRR.

„O astfel de formulă, formată din oameni competenți și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție care să aibă ca misiune importantă următoarele: să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNR-ul – pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare -, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă”, a afirmat liderul PNL.

Premierul interimar a transmis că își menține poziția exprimată anterior și că PNL nu va intra într-un guvern alături de PSD, invocând nerespectarea unor înțelegeri politice.

În același timp, Bolojan consideră că situația politică nu mai poate fi prelungită, mai ales în contextul următoarei evaluări a agenției de rating S&P, programată peste câteva săptămâni.

„În felul acesta este o formulă de bun simț, am mai propus-o (…) suntem dispuși să discutăm, am spus asta, în așa fel încât să găsim o formulă pentru România, pentru că astăzi nu mai e vorba de un calcul politic. Timpul curge și nu curge în favoarea unui personaj politic sau altul, ci curge în defavoarea României și nu e bine acest lucru”, a conchis Ilie Bolojan.

România traversează o perioadă de instabilitate politică după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la începutul lunii mai.

După demiterea Executivului, președintele Nicușor Dan a început consultările pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere pentru funcția de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să obțină sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Cabinetul propus de acesta nu a primit votul Parlamentului.

Pe parcursul verii, Nicușor Dan nu a mai făcut o nouă desemnare, argumentând că niciun nume nu ar putea obține, la acel moment, susținerea unei majorități parlamentare.