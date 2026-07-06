„Ilie Bolojan e ca un negustor de praf”, afirmă președintele PSD Sorin Grindeanu, care îl acuză pe acesta că nu a gestionat corespunzător relația cu partenerii de coaliție. Liderul PSD a criticat atât modul în care a funcționat colaborarea politică, cât și măsurile adoptate de Guvern. Grindeanu susține că unele decizii prezentate drept reforme au reprezentat, în realitate, concedieri.

Președintele PSD a afirmat că problemele dintre partide au apărut din cauza modului în care Ilie Bolojan și PNL au privit colaborarea cu social-democrații. Grindeanu susține că PSD a fost tratat doar ca o susținere parlamentară pentru anumite decizii.

„Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam ăsta-i Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție.Ilie Bolojan provine dintr-un partid care este pe locul 3 la alegeri. Nu pe 1, nu pe 2, pe 3. Ilie Bolojan a ajuns acolo cu voturile PSD. Am văzut modul în care privește el și colegii săi PSD. Adică ai nevoie de PSD doar ca rezervă de voturi ca să-ți faci anumite politici publice, nu ca partener”, a arătat el.

Sorin Grindeanu a susținut că, în opinia sa, există „un fel de concurs” între noul PNL și USR privind criticile la adresa PSD. Liderul social-democrat a afirmat că fiecare partid își stabilește propria strategie politică, însă consideră că PSD nu poate rămâne partener cu formațiuni al căror principal mesaj este îndreptat împotriva social-democraților.

„Acum e un fel de concurs între PNL ăsta de rit nou și USR care înjură mai mult PSD. E treaba lor. Fiecare își face politicile așa cum consideră necesar, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim parteneri cu ei când singurul proiect politic pe care îl văd de săptămâni de zile este înjurătura la adresa PSD. Și asta începând cu Ilie Bolojan și terminând cu nominalizatul Siegfried Mureșan, care în fiecare zi, de trei ori, postează nimic despre economie, nimic despre România, totul e numai înjurături la adresa PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a criticat și măsurile luate de Executiv, afirmând că acestea nu reprezintă schimbări reale în administrație. Potrivit liderului social-democrat, reducerea numărului de angajați nu este suficientă pentru a vorbi despre reformă.

Președintele PSD susține că modificările din administrație trebuie făcute prin măsuri mai ample, nu doar prin eliminarea unor posturi.

Liderul social-democrat a acuzat Guvernul că a prezentat anumite decizii drept reforme, deși acestea ar fi avut alte efecte.

„Dați-mi un exemplu de reformă pe care a făcut-o Bolojan în acest an? (…) Ceea ce s-a întâmplat n-a fost reformă. Da, este nevoie de reformă în administrație și PSD susține treaba asta. Ceea ce s-a întâmplat a fost o concediere colectivă, aia nu-i reformă. (…) Pe dumneavoastră dacă vă dă afară de la Digi, este reformă? Eu zic că este o concediere, dacă v-ar da, prin absurd. Am dus la extrem. Dacă vrei să faci reformă, nu concedierile sunt criteriul care duce la reformă. Trebuie să faci multe alte lucruri, ceea ce nu s-a întâmplat. Ceea ce s-a întâmplat în acest an a fost, de fapt, multă propagandă. Foarte multă propagandă”, a mai spus liderul PSD.