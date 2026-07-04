De ce instanța a dat dreptate liberalilor eliminați de Ilie Bolojan. Ilegalitățile care distrug Congresul PNL

Ilie Bolojan a vrut să transforme PNL în jucăria lui. Punându-și fidelii în funcții de conducere, eliminându-i pe cei care contestau deciziile. A reușit parțial, dar a încălcat legea.

O decizie a Tribunalului București, consultată de EVZ, trimite unde de șoc în interiorul Partidului Național Liberal și blochează, cel puțin temporar, efectele juridice ale ultimelor mișcări de la vârful partidului.

Iată cum explică instanța decizia luată, în exclusivitate pentru cititorii EVZ.

Prin Sentința Civilă nr. 965 pronunțată pe 1 iulie 2026, instanța a admis în parte cererea de ordonanță președințială formulată de o grupare importantă de lideri liberali, printre care Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea și Alina Gorghiu, dispunând suspendarea provizorie a Hotărârii Consiliului Național Extraordinar (CNE) nr. 01/2026.

Deși, tehnic, instanța s-a pronunțat asupra deciziilor Consiliului Național din 19 iunie, miza reală și efectul de bumerang al acestei sentințe privesc direct validitatea și supraviețuirea juridică a Congresului Extraordinar (CONE). Cel desfășurat pe 21 iunie 2026, cel care instalase o nouă conducere și aprobase excluderea sau sancționarea contestatarilor.

Conflictul a explodat în contextul unor neînțelegeri majore privind autoritatea lui Ilie Bolojan și modul în care acesta a decis prelungirea crizei politice. Era vorba desemnarea unui prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, pentru funcția de prim-ministru.

În încercarea de a tranșa rapid disputa, fidelii lui Ilie Bolojan au convocat un Consiliu Național Extraordinar pe 19 iunie, urmat fulgerător, în doar 48 de ore, de un Congres Extraordinar pe 21 iunie.

Argumentul central al reclamanților, validat de magistrați în analiza legală, a fost unul de o ilegalitate flagrantă: Hotărârea CNE nr. 01/2026 a organizat Congresul și regulile de depunere a candidaturilor după un proiect de Statut care la acel moment nu era nici aprobat și nici în vigoare.

Practic, regulile jocului au fost schimbate în baza unui text care juridic nu exista încă, forma oficială în vigoare fiind cea aprobată în anul 2025.

Proiectul statutului modificat a fost pus în aplicare prin Hotărârea nr. 1/2026 chiar înainte ca el să fie măcar adoptat ca propunere de Consiliul Național Extraordinar prin Hotărârea nr. 2/2026.

Din perspectivă juridică, suspendarea Hotărârii CNE nr. 01/2026 acționează ca o „mină” plasată la temelia întregului Congres din 21 iunie.

Iată cum decizia instanței anulează, în fapt, efectele practice ale Congresului: Hotărârea suspendată este chiar actul de convocare și organizare a Congresului Extraordinar. Suspendându-se actul-mamă, toate actele subsecvente, respectiv hotărârile adoptate de Congres, își pierd suportul legal.

În cadrul Congresului, se ceruse demisia liderilor din vechea gardă, Bode, Bogdan, Veștea etc. sub amenințarea excluderii. Instanța a recunoscut caracterul de urgență tocmai pentru că reclamanții riscau să fie eliminați din partid în baza unui lanț de decizii viciate. Prin această suspendare, procedurile de excludere sunt înghețate.

Tribunalul a subliniat că suspendarea provizorie menține, până la soluționarea definitivă a procesului de fond, cadrul statutar anterior Congresului din 21 iunie 2026. Acest lucru înseamnă că noua structură centrală și deciziile sale privind înlăturarea șefilor de filiale locale devin incerte și lipsite de aplicabilitate imediată.

Este important de menționat că Tribunalul București a respins cel de-al doilea capăt de cerere, cel referitor la suspendarea Hotărârii CNE nr. 02/2026, prin care se trimisese proiectul noului Statut spre ratificare.

Instanța a considerat că reclamanții nu au adus suficiente dovezi la acest capitol privind viciile de cvorum sau erorile tehnice din cadrul ședinței online.

Totuși, respingerea secundară nu salvează Congresul. Deoarece primul capăt de cerere a fost admis, întregul mecanism accelerat, prin care s-a încercat preluarea completă a puterii și epurarea contestatarilor în 48 de ore, a fost paralizat.

Decizia nu este definitivă, pârâtul, Partidul Național Liberal, având drept de apel în termen de 5 zile.

Până la o decizie a instanței superioare sau până la soluționarea dosarului de fond (nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Secției a V-a Civilă), PNL intră într-o zodie a bicefalismului juridic.

Pe de o parte, există o conducere instalată de un congres ale cărui decizii sunt acum lipsite de fundament legal, iar pe de altă parte, vechii lideri își recuperează provizoriu protecția drepturilor statutare.