Premierul demis Ilie Bolojan se pregătește să părăsească Palatul Victoria, în timp ce negocierile pentru formarea unui nou Guvern rămân blocate. Potrivit unor apropiați, acesta și-a strâns aproape toate lucrurile din biroul de premier, păstrând doar câteva obiecte personale, între care suportul pentru pixuri și o fructieră.

Plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria depinde de învestirea unui nou Executiv, însă termenul rămâne incert în contextul crizei politice și al negocierilor dintre partide.

Într-o declarație făcută miercuri, 1 iulie, premierul interimar a afirmat că nu poate estima când va fi instalat un nou Guvern, deoarece acest lucru nu depinde exclusiv de el.

„Aş putea să fac estimări pentru lucruri care depind de acţiunea mea sau lucruri care pot fi controlate. Dar e greu să fac astfel de estimări. Cu cât avem un guvern cu depline puteri mai repede, cu atât se rezolvă câteva lucruri. În primul rând, agenţiile de rating, partenerii noştri, un guvern care generează credibilitate, ştiu care-i direcţia în care mergem”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că un Executiv învestit rapid ar putea adopta măsurile necesare pentru implementarea proiectelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), inclusiv prin convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare.

Premierul interimar a precizat că actualul blocaj politic riscă să afecteze interesele României și speră ca în perioada următoare tensiunile dintre partide să se reducă.

„Acum, oricum, pare o pauză de aproximativ două săptămâni, în care sper că înţelepciunea politică va face ca declaraţiile să se reducă ca intensitate, în care sper că responsabilitatea pentru ţara asta va prevala, pentru că nu e de glumă”, a afirmat Bolojan.

El a avertizat că prelungirea crizei poate avea consecințe asupra finanțărilor europene.

„Calculele cinice nu ajută la nimic şi dacă România va pierde nişte finanţări, toată lumea va încerca să fugă din poza responsabililor. E foarte simplu să identifici vinovaţi când ai generat crize şi nu ai venit cu nişte soluţii serioase”, a declarat premierul interimar.

Ilie Bolojan consideră că depășirea blocajului actual ar necesita un acord între principalele partide parlamentare, pe care îl descrie drept o „guvernare de tip armistițiu”.

În opinia sa, un astfel de acord ar permite adoptarea rapidă a unor proiecte legislative considerate esențiale, precum Codul urbanismului sau legea salarizării, înainte de învestirea unui nou Guvern.

„Noi am solicitat un acord de reciprocitate să fie valabil în două sensuri, garanţii care pot fi puse în practică, în aşa fel încât o astfel de instalare să aibă ca efect punerea în practică a măsurilor de care are nevoie România. (...) Un acord poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu îl respectă”, a explicat Bolojan.

Acesta a adăugat că este nevoie de o înțelegere care să răspundă intereselor țării și să permită deblocarea situației politice.

„Trebuie să vezi care sunt lucrurile pe care le poţi accepta şi, împreună cu preşedintele României, să se găsească o formulă pentru ca lucrurile să meargă mai bine”, a spus premierul demis.

Premierul interimar a remarcat că liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-a schimbat poziția față de negocierile privind formarea noului Guvern, însă apreciază că principala dificultate rămâne lipsa de încredere dintre formațiunile politice.

„Problema de bază pe care o avem şi care îngreunează foarte mult orice fel de acord este pierderea încrederii între partidele politice, în principal în PSD”, a declarat Ilie Bolojan.