Deputatul PSD Marius Budăi l-a criticat vineri pe premierul interimar Ilie Bolojan, susținând că propunerea privind un „guvern de armistițiu” aparține, de fapt, Partidului Social Democrat.

Parlamentarul afirmă că șeful Executivului interimar și-a schimbat în repetate rânduri poziția în negocierile pentru formarea unui nou guvern și că urmărește prelungirea mandatului actualului cabinet.

Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe Facebook, în contextul negocierilor politice care continuă de aproape două luni, fără ca partidele parlamentare să ajungă la un acord pentru formarea unui nou Executiv.

În mesajul său, Marius Budăi susține că ideea unui „guvern de armistițiu”, promovată recent de Ilie Bolojan, fusese lansată anterior de PSD. Deputatul afirmă că premierul interimar a preluat această variantă după ce a susținut, în ultimele săptămâni, mai multe formule de guvernare.

„Maestrul incontestabil al răzgândirilor strategice, domnul Ilie Bolojan, tocmai a inventat... apa caldă. Sau, mă rog, a preluat-o din spațiul public, fără ghilimele”, a scris Budăi în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.

Social-democratul a enumerat mai multe variante discutate în ultimele săptămâni pentru formarea unui nou cabinet și a susținut că fiecare dintre acestea a fost abandonată înainte de a produce un rezultat concret.

Deputatul PSD afirmă că Ilie Bolojan modifică succesiv condițiile impuse în cadrul negocierilor politice, ceea ce ar întârzia desemnarea unui nou Executiv.

Potrivit lui Budăi, obiectivul premierului interimar și al USR nu este încheierea rapidă a negocierilor, ci menținerea actualului cabinet în funcție pentru o perioadă cât mai lungă.

El susține că, de fiecare dată când celelalte formațiuni acceptă condițiile discutate, apar noi solicitări care complică procesul.

În finalul mesajului, parlamentarul PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de oportunism politic și susține că propunerile promovate în prezent reprezintă idei deja lansate în spațiul public de social-democrați.

Declarațiile lui Marius Budăi vin pe fondul blocajului politic început după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai. De atunci, încercările de formare a unei noi majorități parlamentare au eșuat.

Președintele Nicușor Dan i-a desemnat succesiv pentru funcția de premier pe Eugen Tomac și Adrian Veștea, însă niciunul dintre aceștia nu a reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament. Cabinetul propus de Adrian Veștea a primit 189 de voturi, sub pragul de 233 necesar învestirii.

În acest context, varianta unui „guvern de armistițiu” este analizată de liderii politici ca una dintre soluțiile pentru depășirea crizei politice și deblocarea procesului de formare a unui Executiv cu puteri depline.