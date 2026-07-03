Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a lansat joi acuzații dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a Partidului Național Liberal (PNL), susținând că executivul încearcă să influențeze activitatea instanțelor și că independența justiției este supusă unor presiuni fără precedent.

Declarațiile au fost făcute în contextul suspendării Congresului PNL și al perchezițiilor desfășurate în județul Bihor.

Șefa Curții de Apel București afirmă că recentele acțiuni și declarații venite din zona politică ridică semne de întrebare cu privire la respectarea principiului separației puterilor în stat.

Ea susține că situația depășește cadrul unui conflict instituțional obișnuit și are implicații directe asupra funcționării statului de drept.

În declarațiile sale, Liana Arsenie a afirmat că România traversează „un atac fără precedent în istoria postdecembristă împotriva puterii judecătorești”, pe care îl atribuie premierului demis Ilie Bolojan și PNL.

Potrivit acesteia, scopul urmărit ar fi influențarea soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată. Judecătoarea a susținut că, în opinia sa, atacurile publice la adresa sistemului judiciar depășesc limitele unui dialog instituțional și contravin principiilor fundamentale ale statului de drept și independenței justiției.

Arsenie a afirmat, de asemenea, că astfel de acțiuni sunt incompatibile cu valorile europene și a avertizat că ignorarea separației puterilor în stat poate afecta funcționarea normală a instituțiilor democratice.

Președinta Curții de Apel București a transmis că magistrații își vor continua activitatea fără a ceda presiunilor externe.

„Nu ne lăsăm intimidați”, a declarat aceasta, precizând că are obligația de a apăra independența instanțelor aflate în circumscripția Curții de Apel București, inclusiv Tribunalul București și Tribunalul Ilfov.

Liana Arsenie a subliniat că hotărârile judecătorești trebuie contestate exclusiv prin căile de atac prevăzute de lege, indiferent dacă este vorba despre procese civile sau penale. Ea a reiterat că justiția este înfăptuită exclusiv de judecători, în sala de judecată.

Un alt aspect invocat de președinta Curții de Apel București vizează competențele unui guvern aflat în funcție interimară. Arsenie a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca un premier demis să inițieze demersuri care depășesc administrarea curentă a treburilor publice, făcând referire la intenția de sesizare a Curții Constituționale.

Totodată, magistratul a invocat jurisprudența Curții Constituționale, potrivit căreia un conflict de natură constituțională nu poate apărea între puterea executivă și o hotărâre judecătorească.

În opinia sa, deciziile definitive ale instanțelor sunt obligatorii și trebuie respectate, indiferent de partea implicată în litigiu.

Declarațiile președintei Curții de Apel București intervin într-un context politic și juridic tensionat și adaugă un nou capitol dezbaterii privind raporturile dintre autoritatea executivă și sistemul judiciar.

Până la acest moment, în textul pus la dispoziție nu este inclus un punct de vedere al lui Ilie Bolojan sau al PNL cu privire la acuzațiile formulate.